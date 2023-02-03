Harry Potter'ın Ron'u Rupert Grint: Oldukça boğucu bir deneyimdi

Başrollerinde Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in yer aldığı Harry Potter serisi dünya çapında büyük ses getirdi. Başrol oyuncularının kariyerinde önemli bir yere sahip olan seride Ron Weasley karakterine hayat veren Ruper Grint, çocuk yaşta sette çalışmanın zorluklarından bahsetti.
34 yaşındaki oyuncu "Potter hayatımın neredeyse tamamını kaplıyordu. Tüm yıl filmi çeker, sonra da basın turuna çıkardık" dedi.
Şu sıralar ünlü yönetmen M. Night Shyamalan imzalı "Servant" adlı rol alan oyuncu, deneyimini "boğucu" olarak tanımladı.
Son olarak "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" adlı HBO Max yayınında Harry Potter ekibiyle bir araya gelen oyuncu, yeni bir filme sıcak bakıp bakmadığına dair konuştu.
Grint "Ara vermek ve her şeyi geniş bir açıdan bakmak istedim. Büyük bir deneyimdi ama doğru zamanda bitirdiğimize inanıyorum. Eğer devam etseydik, ortaya iyi bir şey çıkmayabilirdi" ifadelerini kullandı.
Oyuncu, Harry Potter filmlerine 11 yaşında başladı. Seri sona erdiğinde ise 22 yaşındaydı. Canlandırdığı karaktere fiziksel olarak çok benzediği için kimi zaman "görülmekte zorluk yaşadığını" belirten oyuncu "Gölgede kaldığımı hissederdim" dedi.
Çekimler esnasında çok zorluk yaşadığını belirtse de oyuncu Harry Potter serisinde yaşadığı deneyimlerden gurur duyduğunu söyledi. Yıldız "Eğer biri bana bana Ron diye seslenirse cevap veririm. İkinci adım gibi oldu" dedi.