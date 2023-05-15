Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe'ten ilk öpücük itirafı

"EMMA'YI 9 YAŞINDAN BERİ TANIYORUM"

Rupert Grint de 2016'da People'a Emma Watson'ı öpmek zorunda kalmakla ilgili düşüncelerini aktarmış ve Ron'la Hermione'nin ilk öpüşme sahnesinin ne kadar garip olduğunu vurgulamıştı:

"Emma'yı 9 yaşından beri tanıyorum ve aramızda tam bir ağabey-kardeş ilişkisi var. Çok gerçeküstü hissettirdi. Yüzünün gittikçe yaklaştığını hatırlıyorum. 'Aman Tanrım' der gibiydi. Bunun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum."