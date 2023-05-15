Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe'ten ilk öpücük itirafı

Harry Potter serisinin yıldızları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, 20 yıl sonra özel program için yeniden bir araya geldi.
Film serisi için küçük yaşlardan itibaren birlikte çalışan ve yakın dost olan ünlü isimler, Ron ve Hermione'nin ilk öpüştüğü sahnenin çekimleriyle ilgili anılarını anlattı ve ne kadar garip hissettiklerini itiraf etti.
Watson, Grint'le öpüşme sahnesini atlatmalarını zorlaştıran şeyin bu kardeşlik ilişkisi olduğunu söyledi.
Radcliffe ise "Harry Potter ve Ölüm Yadigarları Bölüm 2"de (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2) Ron ve Hermione'nin ilk öpücüğünü neredeyse mahvettiğini itiraf etti.
Arkadaşları arasında zaten garip olan bu durumu kolaylaştırmadığını ifade eden Daniel Radcliffe, Watson ve Grint'i dikkatle izlemeyi tercih ettiğini açıkladı.
Ünlü oyuncu, "Onların işini kolaylaştırmadım ve tam bir pislik gibi davrandım. 'Sete gelip öpüşmenizi izleyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.
Bu müdahalesine rağmen Daniel Radcliffe, rol arkadaşlarının bu anı mükemmel bir şekilde gerçekleştirdiklerini ve bunun aralarındaki dostluktan kaynaklandığını düşündüğünü açıkladı.
Emma Watson da Hermione ve Ron'un öpüşme sahnesinin çekimleri sırasında neler hissettiğini "Açıkçası öpüşmemiz ikimizin de yaşamak zorunda kaldığı en korkunç şeydi. Bunun dramatik bir öpüşme olması gerekiyordu ama Rupert ve ben sadece gülmeye devam ettik. Ve asla başaramayacağımızdan korkuyordum çünkü ciddiye alamıyorduk" sözleriyle açıkladı.
Rupert Grint de 2016'da People'a Emma Watson'ı öpmek zorunda kalmakla ilgili düşüncelerini aktarmış ve Ron'la Hermione'nin ilk öpüşme sahnesinin ne kadar garip olduğunu vurgulamıştı:
"Emma'yı 9 yaşından beri tanıyorum ve aramızda tam bir ağabey-kardeş ilişkisi var. Çok gerçeküstü hissettirdi. Yüzünün gittikçe yaklaştığını hatırlıyorum. 'Aman Tanrım' der gibiydi. Bunun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum."