Hasankeyf'te restorasyon çalışmaları tamamlandı

Batman’ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te yeni yerleşik alanına taşınan tarihi eserlerin restorasyon çalışmaları tamamlanırken, Arkeo Park alanında çevre düzenlemeleri hummalı bir şekilde devam ediyor.
Restorasyon çalışmaları hakkında konuşan Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Hasankeyf'in binlerce yılık bir geçmişin izlerini taşıdığını ve medeniyetin ilk şehri olduğunu söyledi.
Kaymakam Öztürk, “Hasankeyf Barajı sürecinde şehir sular altında kaldı. Kalmadan önce de bütün tarihi kültürel eserler çok özel bir teknik ile yeni Hasankeyf’e taşındı. Taşınmayan Hasankeyf Kalesi dediğimiz bir alan var; orada zaten su üzerinde tekne ile ulaşım sağlanabiliyor. Taşınma başlattığımız yerlerde de taşınma işlemleri bitti, restorasyon işleri sona erdi" dedi.
Arkeo Park alanında çevre düzenlemelerinin çok yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Öztürk, “Özgün bir proje hayata geçirilecek. Diğer yandan Hasankeyf Kalesi'nde mevcut kazılarımız devam ediyor. Onlar, Cumhurbaşkanlığı kazıları şeklinde yıllara sirayet eden kazılardır. Kaynak bulabilirsek orada daha da hızlanmanın faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.
"Çok kadim bir tarih var Hasankeyf Kalesi'nde. Turizme kazandırmak için çok özenle hazırlanmış bir projemiz daha var" diyen Öztürk, "Şahap Vadisi'nin yeniden dönüşümü projesini aynı çerçevede hayata geçiriyoruz. O çalışma bittiğinde çok daha net göreceğiz, buraların entegrasyonunu sağlamış olacağız" diye konuştu.
"Hasankeyf çalışması bittiği gibi Şahap Vadisi'ndeki çalışmalar daha hızlanacak. Orayla buradaki kontağı sağladığımız zaman artık eski Hasankeyf’in var olduğunu da ziyaretçilerimize göstereceğiz" diyen Öztürk, "Özelikle yazın çok sıcak bölge, ama su olduğu için insanlarımızı buraya çekme peşindeyiz. İlkbahar ve sonbahar aylarının dışında yaz döneminde artık turistlerimizi burada göreceğiz. Aralık ayında bile turizm sezonu canlı olabiliyor. Yaklaşık 8 ila 9 ay çok müsait turizme. Her geçen gün daha fazla turist geliyor. İğne atsanız yere düşmeyecek konuma gelecek” dedi.