Hasankeyf'te restorasyon çalışmaları tamamlandı

"BURAYA İĞNE ATSANIZ YERE DÜŞMEYECEK"

"Hasankeyf çalışması bittiği gibi Şahap Vadisi'ndeki çalışmalar daha hızlanacak. Orayla buradaki kontağı sağladığımız zaman artık eski Hasankeyf’in var olduğunu da ziyaretçilerimize göstereceğiz" diyen Öztürk, "Özelikle yazın çok sıcak bölge, ama su olduğu için insanlarımızı buraya çekme peşindeyiz. İlkbahar ve sonbahar aylarının dışında yaz döneminde artık turistlerimizi burada göreceğiz. Aralık ayında bile turizm sezonu canlı olabiliyor. Yaklaşık 8 ila 9 ay çok müsait turizme. Her geçen gün daha fazla turist geliyor. İğne atsanız yere düşmeyecek konuma gelecek” dedi.