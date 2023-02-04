Hatay'da sergilenen mozaikler tarihe ışık tutuyor

Müzede, kentte 1939'da bir kalıntıda gün yüzüne çıkarılan "mavi göz bebeğine saldıran tırtıl, kuş, üç uçlu yaba, kılıç, akrep, yılan ve köpek" figürünün yer aldığı, üzerinde Yunanca "Ve sen de" yazılı "Senin de başına gelsin" anlamı taşıyan bedduanın bulunduğu mozaik dikkati çekiyor.