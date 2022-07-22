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Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim

Haberler - ntv.com.tr | 22.07.2022 - 12:15 - Son Güncelleme : 22.07.2022 - 12:24

Yaşam hikayeleri ve insanlık tarihine kattıklarıyla tüm dünyaya ilham olan pek çok isim var. Başarıları ve korkusuzluklarıyla tüm dünyaya ışık tutan kahramanların hayat hikayeleri size de ilham verebilir. İşte motivasyonunuzu artıracak 10 kitap...

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 1

Ayşe Kulin - Türkan

Türkiye’nin en saygın bilim insanlarından biri olan Türkan Saylan’ın yaşamını konu alan Türkan, Ayşe Kulin’in imzasını taşıyor. Kulin’in akıcı diliyle Türkan’ın ilham veren hikayesi birleşince hayata bakış açınızı değiştiren bir eser ortaya çıkıyor.

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 2

Walter Isaacson - Steve Jobs

Apple’ın kurucusu Steve Jobs hakkında yazılmış olan kitap, kendisiyle tam bir işbirliği içinde yazılmış tek biyografisini sunuyor. Jobs’ın girişimci ve yenililkçi ruhunu yansıtan bu eser, size de ilham olacak .

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 3

Malala Yusufzay - Ben Malala 

"Sesimizin değerini ancak susturulduğumuzda anlarız" diyor 2014 Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Malala Yusufzay. Hayatını kendi kaleme alan Yusufzay, tek bir insanın sesinin bile dünyayı ne kadar değiştirebileceğini kanıtlıyor.

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 4

Ashlee Vance - Elon Musk: Tesla SpaceX ve Muhteşem Geleceğin Peşinde 

Genç bir girişimci olarak kariyerine başlayan Elon Musk’ın otomotiv, uzay-havacılık ve enerji sektörlerindeki düzene meydan okumasını konu alan kitap, tam bir başarı hikayesi.

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 5

Zülfü Livaneli - Gözüyle Kartal Avlayan Yazar Yaşar Kemal 

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, 44 yıllık dostu Yaşar Kemal’i okuyucular için anlatıyor. “Yaşar Kemal’in çevresinde esen, sanki kişiliğinin ve bedeninin ayrılmaz parçası olan, gittiği her yere, girdiği her mekâna, sanki onunla doğmuş gibi farkında olmadan taşıdığı bir rüzgâr vardı” diyen Livaneli özgün diliyle Kemal’in hayatına ışık tutuyor.

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 6

Can Dündar - Birand Bir Ömür, Ardına Bakmadan… 

32. Gün’le gündemin nabzını tutan Mehmet Ali Birand’ı Can Dündar'ın kaleminden bir biyografi ile dinliyoruz. 2013 yılında yaşama veda eden Birand’ın ilham veren hayat hikayesi ve anıları herkese ilham olacak nitelikte.

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 7

Michelle Obama - Benim Hikayem Michelle Obama

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski First Lady'si Michelle Obama'nın 2018'de kaleme aldığı kitap, Obama’nın son derece kişisel deneyimlerini paylaşıyor. Beyaz Saray’daki zamanını ve bir anne olarak rolünü anlatan First Lady, sesini nasıl bulduğuna dair önemli bilgiler paylaşıyor.

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 8

Stefan Zweig -  Freud Mutluluğun Mimarı 

Sigmund Freud’un öğrencilik yıllarından başlayan biyografi, tüm dünyada büyük bir iz bırakan çalışmalarının izini sürüyor. Freud’ın devrim niteliğindeki çalışmalarının ruhları özgürleştirdiğini savunan Zweig, roman tadında bir hikaye sunuyor.

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 9

Anne Frank -  Anne Frank’ın Hatıra Defteri

II. Dünya Savaşı'nda işgal altındaki Hollanda'daki yaşamını tüm çıplaklığıyla kaleme alan Yahudi asıllı Anne Frank, savaşın etkilerini anlatıyor. Holokost'un en bilinen mağdurlarından biri olan Frank'in kendi ağzından dinlediğimiz hikayesi, hayatta kalmaya dair pek çok ders veriyor.

Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim - 10

Mina Urgan- Bir Dinozorun Anıları

İngiliz edebiyatı duayenimizin ölmeden 3 yıl önce hayatını ve anılarını anlattığı eser, edebiyat dünyasında büyük bir öneme sahip. Urgan kitabında hayatında önemli yeri olan Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Falih Rıfkı Atay, Behice Boran, Nâzım Hikmet, Abidin Dino vb. kişilere yer vererek hayatından kesitler sunuyor.

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