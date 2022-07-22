Hayat hikayesi kitaplara konu olan 10 ünlü isim

Zülfü Livaneli - Gözüyle Kartal Avlayan Yazar Yaşar Kemal

Müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, 44 yıllık dostu Yaşar Kemal’i okuyucular için anlatıyor. “Yaşar Kemal’in çevresinde esen, sanki kişiliğinin ve bedeninin ayrılmaz parçası olan, gittiği her yere, girdiği her mekâna, sanki onunla doğmuş gibi farkında olmadan taşıdığı bir rüzgâr vardı” diyen Livaneli özgün diliyle Kemal’in hayatına ışık tutuyor.