Hayatı film oluyor | Barış Manço'nun oğlu Doğukan: Üzerimde baskı var

"ÜZERİMDE ÇOK BASKI VAR"

Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, babasının hayatını konu alacak film hakkında konuştu. Magazin Burada'nın haberine göre, Manço "Senaryoyu okudum. Çok eğlenceli bir senaryo oldu. Benim üzerimde çok baskı var. 'Sen babana çok benziyorsun. Sen neden oynamıyorsun?' diye. Bildiğim iş değil. Oynarım ama bildiğim iş değil. Herkes bildiği işi yaparsa daha iyi olur" dedi.