Hayatı film oluyor | Barış Manço'nun oğlu Doğukan: Üzerimde baskı var
Türk müziğinin efsanevi ismi Barış Manço’nun hayatı beyazperdeye taşınıyor. Hazırlıkları devam eden filmde, Manço'yu Ekin Koç canlandıracak. Efsane sanatçının oğlu Doğukan Manço, merakla beklenen film hakkında konuştu.
Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun hayatı film oluyor.
Usta sanatçının hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmde Ekin Koç başrolde olacak. Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın oturacak.