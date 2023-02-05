Hayranları konser bileti için Beyonce'yi kötüleme rekabetine girdi

Beyonce biletlerinin dünyada resmen satışa çıkmasıyla hayranlar yer kapmak için çılgınca yarışıyor.



Break My Soul'la tanınan şarkıcı, 1 Şubat Çarşamba günü Renaissance Dünya Turnesi'nin konser tarihlerini açıkladı.

3 Şubat Cuma sabahı biletlerin genel satışa sunulmasıyla beraber hayranlar, kendilerine yer bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.



Independent'in haberine göre, bazıları için bu, başkalarını bilet satın almaktan vazgeçirmeye çalışmak anlamına geliyor. Bu hayranlar başkalarını caydırmak için Beyoncé'nin kötü bir sanatçı olduğu ve turnenin aslında gerçekleşmediğiyle ilgili şakalar yapıyor.