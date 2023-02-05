Hayranları konser bileti için Beyonce'yi kötüleme rekabetine girdi

Beyonce biletlerinin dünyada resmen satışa çıkmasıyla hayranlar yer kapmak için çılgınca yarışıyor.
Break My Soul'la tanınan şarkıcı, 1 Şubat Çarşamba günü Renaissance Dünya Turnesi'nin konser tarihlerini açıkladı.
3 Şubat Cuma sabahı biletlerin genel satışa sunulmasıyla beraber hayranlar, kendilerine yer bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.
Independent'in haberine göre, bazıları için bu, başkalarını bilet satın almaktan vazgeçirmeye çalışmak anlamına geliyor. Bu hayranlar başkalarını caydırmak için Beyoncé'nin kötü bir sanatçı olduğu ve turnenin aslında gerçekleşmediğiyle ilgili şakalar yapıyor.
Twitter'da bir hayran, "Millet, Beyonce turnesi gerçek olmayan kaynakların aldatmacası, bu yüzden bilet satın almayın, dolandırıcılık yapıyorlar" diye yazdı.
Bir diğeri de hayranlara tavsiyede bulunarak, "Sözüme güvenin, Beyonce biletleri gerçekten bu paraya değmez #BOYCOTTBEYONCE (Beyonce'yi Boykot Et)" yazılı bir video yükledi.
Videoda "Beyonce giderek daha da kötüleşiyor" diyen bu kişi şöyle ekledi:
"Evde kalın, paranızı biriktirin."
Öte yandan birçok hayran bilet alma yarışındaki zorluğu paylaşıyor.
Bir süper hayran, "Eğer sadece Single Ladies ve Halo'yu biliyorsanız LANETKUYRUKTANÇIKIN" diye yazdı.
Bilet almayı başaran bir hayransa şöyle ekledi:
"Beyonce biletlerini çıkar çıkmaz, saat sabah 10'da alabildiğime göre demek ki önceki hayatımda şimdikinden daha iyi biriydim; bunu kesinlikle hak ettim."
Beyonce'nin turnesi mayısta Avrupa'da başlayacak.
Öte yandan sanatçı, geçtiğimiz günlerde Dubai’deki bir lüks otelin açılışında bir saatlik konser karşılığında 24 milyon dolar kazanmasıyla gündeme gelmişti.
2018'den bu yana konser vermeyen Beyonce, sadece VIP isimlere yönelik özel bir kutlamayla açılan lüks oteldeki konseriyle, açılışın yıldızı olmuştu.
Konser için Dubai'ye giden Beyonce ve ailesinin kaldığı süitin fiyatının yaklaşık 82 bin dolar olduğu açıklanmıştı.