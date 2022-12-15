Henry Cavill'in Superman olarak geri dönmeyeceği kesinleşti

"BU HABERİ ALMAM PEK KOLAY OLMADI"

İngiliz oyuncu sözlerine "Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu... Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum” diyerek sürdürdü.