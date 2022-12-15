Henry Cavill'in Superman olarak geri dönmeyeceği kesinleşti

DC’nin Sinematik Evreni’ni başlatan Man of Steel filminin kahramanı Superman'i canlandıran Henry Cavill'in geçtiğimiz aylarda gelen yeni film müjdesinin ardından kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağı açıklandı.
Cavill, 5 yıl sonra rolüne döneceğini iki ay önce duyurmuş ve hayranlarını sevindirmişti. Ancak bu dönüşün gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Cavilll sosyal medya hesabından “Az önce James Gunn ve Peter Safran ile bir toplantı yaptım ve bu üzücü bir haber millet! 'Supermen' olarak geri dönmeyeceğim" açıklamasında bulundu.
İngiliz oyuncu sözlerine "Stüdyo tarafından ekim ayında işe alınmadan önce geri döndüğümü duyurmamdan sonra bu haberi almak pek kolay olmadı ama hayat bu... Buna saygı duyarım. James ve Peter'ın inşa edecekleri bir evrenleri var. Onlara ve yeni evrende yer alan herkese iyi şanslar ve bolca başarı diliyorum” diyerek sürdürdü.
Oyuncu, “Bunca yıl yanımda olanlarla birlikte yas tutabiliriz... Ama asla unutmamalıyız ki Superman hala buralarda bir yerde. Temsil ettiği her şey hâlâ var ve bize verdiği örnekler hala orada. Pelerin takma sıram geçti ama 'Süpermen'in temsil ettiği şey asla yok olmayacak” dedi.
Oyuncu, son dönemde Enola Holmes'un devam film, Black Adam filmindeki küçük sahnesi ve The Witcher dizisinden ayrılışıyla gündeme gelmişti.