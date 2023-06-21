Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri

Sylvester Stallone'nin 1976 yapımı Rocky'si uzun yıllardır güçlü bir şekilde devam eden devasa bir serinin doğmasını sağladı.



İlk altı Rocky filminde Sylvester Stallone'nin canlandırdığı İtalyan Aygırı Rocky Balboa'ya odaklanan seri, boks etrafında şekilleniyor. Bu filmlerin büyük başarı kazanması, serinin 2015'te ilk büyük spinoff'u olan Creed'in çekilmesini sağladı. Creed de popüler hale gelince birçok Creed spinoff'u ve devam filmi hazırlanıyor. İşte onaylanan tüm Rocky ve Creed projeleri...