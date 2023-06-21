Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri

Tüm zamanların en popüler serilerinden biri olan Rocky, yeni film ve dizilerle dönüyor.

Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri - 1

Sylvester Stallone'nin 1976 yapımı Rocky'si uzun yıllardır güçlü bir şekilde devam eden devasa bir serinin doğmasını sağladı.

İlk altı Rocky filminde Sylvester Stallone'nin canlandırdığı İtalyan Aygırı Rocky Balboa'ya odaklanan seri, boks etrafında şekilleniyor. Bu filmlerin büyük başarı kazanması, serinin 2015'te ilk büyük spinoff'u olan Creed'in çekilmesini sağladı. Creed de popüler hale gelince birçok Creed spinoff'u ve devam filmi hazırlanıyor. İşte onaylanan tüm Rocky ve Creed projeleri...

N-LIFE HABERLERİ

Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri - 2

CREED IV

Şubat 2023'te Michael B. Jordan, Creed IV'ün geliştirilmekte olduğunu ve Adonis Creed olarak geri döneceğini resmen duyurmuştu.

Bianca ve Amara Creed'in film için geri dönmesi beklense de Sylvester Stallone'nin Rocky Balboa olarak geri dönüp dönmeyeceği henüz bilinmiyor.

Öte yandan "Creed IV" için herhangi bir çıkış tarihi açıklanmadı 

Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri - 3

DRAGO

Ivan Drago, ilk kez 1985'te Rocky serisinin 4. filminde izleyiciyle buluşmuştu. Drago spinoff'u MGM tarafından 2022'de resmen duyurulmuştu.

Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri - 4

ROCKY PREQUEL DİZİSİ

Rocky serisi bu noktaya kadar tamamen filmlerden oluşarak gelmiş olsa da Rocky prequel dizisinin yayımlanmasıyla her şey değişecek gibi görünüyor. Sylvester Stallone, Rocky dizisini ilk olarak 2019'da duyurmuş, ancak MGM'le yaşadığı anlaşmazlıklar projenin gelişiminin durmasına neden olmuştu. 

Rocky prequel'inin henüz konusu bilinmese de genç Balboa'nın Philadelphia boks liginde yükselme mücadelesini anlatması bekleniyor.

Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri - 5

Amazon tarafından duyurulan en heyecan verici projelerden biri Creed'in anime dizisi. Creed animesinde Michael B. Jordan'ın yer alıp almayacağı ya da Adonis Creed'in olup olmayacağı bilinmiyor.

Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri - 6

AMARA CREED SPINOFF'U

Üzerinde çalışılan bir başka heyecan verici televizyon dizisi de Adonis Creed'in kızı Amara Creed'e dayanan bir spin-off.

Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri - 7

İSİMSİZ LIVE-ACTION CREED SPIN-OFF DİZİSİ

Rocky prequel'i, Amara spin-off'u ve Creed animesinin yanı sıra bir Creed projesi daha duyuruldu. Amazon, bir başka live-action Creed spin-off dizisi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Hepsi onaylandı: İşte yeni Rocky ve Creed projeleri - 8

ROCKY VII

Şu anda geliştirme aşamasında olan son Rocky ve Creed projesi ise Rocky VII. Stallone'nin Rocky VII senaryosu, Rocky'nin genç bir göçmen boksörle arkadaş olmasını, onu kanatları altına almasını ve eğitmesini konu alıyor.

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