Her kadının izlemesi gereken 18 film

Haberler - ntv.com.tr | 23.08.2022 - 13:20 - Son Güncelleme : 23.08.2022 - 13:27
Hidden Figures (2016)
60’lı yıllarda siyahi kadınların bilim dünyasına cesur girişini konu alan film, cinsiyetçilik ve ırkçılık üzerine ilham verici bir hikaye sunuyor.
Mor Yıllar (1985)Steven Spielberg’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Mor Yıllar, Celie’nin hayatındaki hayal kırıklıklarını, mutsuz evliliğini ve bir kadın olarak özgürlüğüne kavuşma hikayesini konu alıyor.
Alien (1979)Uzaylı istilasını konu alan kült filmde Sigourney Weaver’ın canlandırdığı Ellen Ripley karakteri, karşılaştıkları zorluklarla mücadele etme şekliyle tüm kadınlara ilham oluyor.
Evlillik Rüyası (Muriel’s Wedding) (1994)
Romantik aşkını arayan Muriel’in hikayesini konu alan film, sizi olduğunuz gibi kabul edecek insanlar üzerine farkındalık yaratıyor.
The Joy Luck Club (1993)
Anneliğin gerektirdiği fedakarlığı, mülteci gerçeğini ve yurt özlemini konu alan film, sıcak ama bir o kadar yürek burkan bir hikaye sunuyor.
Iris (2014)
Bir moda ikonu olan Iris Apfel’i konu alan belgesel, hayallerini kovalamanının ve tutkulara bağlı kalmanın önemine vurguda bulunuyor.
Lady Bird (2017)
Greta Gerwig’in ilk yönetmenlik deneyimi olan Lady Bird, ergenlik çağındaki bir genç kızın nasıl hissettiğine dair değerli bilgiler sunuyor.
The Farewell (2019)
Yönetmen Lulu Wang’in gerçek hayattan ilham alarak izleyiciyle buluşturduğu hikaye, anne-kız çocuğu ilişkisini gerçekçi bir dille ele alıyor.
Sevgi Sözcükleri (1983)
Oscar ödüllü film, anne ve kızı arasındaki samimi ilişkiyi ele alışıyla derin bağların ve aile içinde travmaların önemine vurguda bulunuyor.
9 to 5 (1980)
Jane Fonda, Lily Tomlin ve Dolly Parton’ın yer aldığı güçlü kadrosuyla öne çıkan ‘9 To 5’ iş yerlerindeki toksik hiyerarşi dengesini konu alırken güldürmeyi başarıyor.
The Favourite (2019)
Üç ana kadın karakterin ilişkisini işleyen ‘Sarayın Gözdesi’, zekice diyalogları ve anlaşılması güç karakterleriyle komedi ve saray dramasını bir araya getiriyor.
Bend It Like Beckham (2002)
Fried Green Tomatoes (1991)Alabama’daki terk edilmiş bir kasabada geçen film, Ruth ve Idgie arasındaki belirsiz ama derin arkadaşlık ilişkisini konu ediniyor.
Bağlılık Yemini (1995)
Film, 70’ler yazının tadını çıkaran bir grup genç kızın çocukluktan yetişkinliğe taşınan arkadaşlığını konu alıyor.
Love & Basketball (2000)
Basketbol tutkunu iki arkadaş, rakip olarak karşı karşıya kalır ve arkadaşlıkları sınanır.
Real Women Have Curves (2002)
18 yaşında Ana Garcia üniversiteye gitmenin hayalini kurarken aile işini devralmak zorunda kalması onu zor duruma düşürür.
Little Miss Sunshine (2006)
Hoover ailesinin bir günlük yolculuğunu konu alan eğlenceli film, aile dinamiklerinin değişken yapısını ele alıyor.
A Girl Walks Home Alone At Night (2014)
Yalnızca geceleri dışarı çıkabilen vampir bir kadının İran’daki yaşantısını konu alan film, Orta Doğu'nun feminizmdeki duruşunu ortaya koyuyor.
Widows (2018)
Eşlerini kaybeden üç kadın bir araya gelir ve drama olarak başlayan film tam bir soygun macerasına dönüşür.