Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir?

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NASIL DİLENİR?

1. Gül Ağacı Altına Dilek Bırakmak



5 Mayıs gecesi, bir gül ağacının altına dilek kağıdı bırakılır.



Kağıda istekler yazılır (örneğin ev, araba, sağlık, aşk gibi).



Kimisi dileğini bir küçük kese içine koyarak ağacın dibine gömer.



Sabah güneş doğmadan önce dilekler toplanmaz, dileğin toprağa "emanet edilmesi" gerektiğine inanılır.



2. Çizimle Dilek Dilemek



Kağıda istenilen şeylerin (ev, araba, bebek, iş vs.) çizimi yapılır.



Bu çizimler ya gül ağacına asılır ya da ağacın altına bırakılır.



3. Suya Dilek Bırakmak



Bazı bölgelerde dilekler küçük kağıtlara yazılır ve nehre, dereye ya da denize bırakılır.



Akan suyun, dileği alıp "Hızır'a ulaştıracağına" inanılır.



4. Ateş Üzerinden Atlama



5 Mayıs gecesi ateş yakılır, insanlar sırayla üzerinden atlar.



Üzerinden atlanırken dilek tutulur ve kötü enerjilerin ateşle birlikte yok olduğuna inanılır.



5. Şans Nesneleri Hazırlamak



Bazı kişiler minik objeler yapar (küçük bir ev maketi, para kesesi gibi).



Bunlar gül ağacının altına bırakılır.



