Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Hıdırellez hazırlıkları başladı. Mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez bu yıl da çeşitli ritüellerle geçecek. Peki, Hıdırellez ne zaman, mayısın kaçında? Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir?

Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri - 1

Hıdırellez, baharın gelişi ve doğanın canlanışı şerefine kutlanan çok eski bir gelenektir. Türk kültüründe Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. Türkiye'de ve birçok Türk topluluğunda dilekler dilenir, ateşler üzerinden atlanır ve çeşitli ritüeller gerçekleştirilir.

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Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri - 2

Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdrellez, ülkemizde etkin bir biçimde kutlanmaktadır. Büyük şehirlerde daha az olmak üzere, kasaba ve köylerde Hıdrellez için önceden hazırlıklar yapılır. Bu hazırlıklar, evin temizliği, üst-baş temizliği, yiyecek-içeceklerle ilgili hazırlıklardır. Hıdrellez gününden önce evler baştan başa temizlenir. Çünkü temiz olmayan evlere Hızır’ın uğramayacağı düşünülür. Hıdrellez günü giyilmek üzere yeni elbiseler, ayakkabılar alınır.


Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri - 3

Anadolu’nun bazı yerlerinde Hıdrellez Günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, oruç tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar “Hızır hakkı” için olmalıdır. Zira tüm bu hazırlıklar Hızır’a rastlamak amacına yöneliktir.

Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri - 4

HIDIRELLEZ DİLEKLERİ NASIL DİLENİR?

1. Gül Ağacı Altına Dilek Bırakmak

5 Mayıs gecesi, bir gül ağacının altına dilek kağıdı bırakılır.

Kağıda istekler yazılır (örneğin ev, araba, sağlık, aşk gibi).

Kimisi dileğini bir küçük kese içine koyarak ağacın dibine gömer.

Sabah güneş doğmadan önce dilekler toplanmaz, dileğin toprağa "emanet edilmesi" gerektiğine inanılır.

2. Çizimle Dilek Dilemek

Kağıda istenilen şeylerin (ev, araba, bebek, iş vs.) çizimi yapılır.

Bu çizimler ya gül ağacına asılır ya da ağacın altına bırakılır.

3. Suya Dilek Bırakmak

Bazı bölgelerde dilekler küçük kağıtlara yazılır ve nehre, dereye ya da denize bırakılır.

Akan suyun, dileği alıp "Hızır'a ulaştıracağına" inanılır.

4. Ateş Üzerinden Atlama

5 Mayıs gecesi ateş yakılır, insanlar sırayla üzerinden atlar.

Üzerinden atlanırken dilek tutulur ve kötü enerjilerin ateşle birlikte yok olduğuna inanılır.

5. Şans Nesneleri Hazırlamak

Bazı kişiler minik objeler yapar (küçük bir ev maketi, para kesesi gibi).

Bunlar gül ağacının altına bırakılır.

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