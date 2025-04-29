Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ritüelleri
Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Hıdırellez hazırlıkları başladı. Mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez bu yıl da çeşitli ritüellerle geçecek. Peki, Hıdırellez ne zaman, mayısın kaçında? Hıdırellez dilekleri nasıl dilenir?
Hıdırellez, baharın gelişi ve doğanın canlanışı şerefine kutlanan çok eski bir gelenektir. Türk kültüründe Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilir. Türkiye'de ve birçok Türk topluluğunda dilekler dilenir, ateşler üzerinden atlanır ve çeşitli ritüeller gerçekleştirilir.