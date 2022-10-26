Hindistan'da Rishi Sunak’ın kumdan heykeli yapıldı

12 Mayıs 1980 yılında doğan İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesi olarak görev yapıyor. Muhafazakar Parti üyesi Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yaptı. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond milletvekili olarak görev yapıyor.