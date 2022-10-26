Hindistan'da Rishi Sunak’ın kumdan heykeli yapıldı

Hindistan’da, Hint kökenli bir ailenin üyesi olan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın kumdan heykeli yapıldı.
Heykel Hindistan’ın Puri plajında sergileniyor.
12 Mayıs 1980 yılında doğan İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesi olarak görev yapıyor. Muhafazakar Parti üyesi Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yaptı. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond milletvekili olarak görev yapıyor.
Sunak, 2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı.Sunak, 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında ise Hazine Bakanı olarak görev aldı.
Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiğini duyurmuştu. Sunak, "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" demişti.