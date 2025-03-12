Hindistan'ın en eğlenceli geleneksel festivali: Holi Festivali nedir, ne zaman kutlanır?

Holi, Hindistan’ın en renkli ve neşeli festivallerinden biri olup, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanır. Baharın gelişiyle özdeşleşen bu festival, aynı zamanda iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeler. Holi, sadece Hindistan'da değil, dünyanın dört bir yanında da kutlanan, kültürel anlam taşıyan bir etkinlik haline gelmiştir.

Hindistan'ın en eğlenceli geleneksel festivali: Holi Festivali nedir, ne zaman kutlanır? - 1

Holi, popüler bir antik Hindu bahar festivalidir. Festival, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini, sevgiyi ve bağışlayıcılığı temsil eder. Hindistan'da ortaya çıkmış festival ağırlıklı olarak bu bölgede kutlanır ancak aynı zamanda Hint yarımadası diasporası aracılığıyla Asya'nın ve Batı dünyasının diğer bölgelerine de yayılmıştır.

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Hindistan'ın en eğlenceli geleneksel festivali: Holi Festivali nedir, ne zaman kutlanır? - 2

HOLİ FESTİVALİ NE ZAMAN KUTLANIR?

Holi, Hindu takvimine göre Phalguna ayının dolunay günü kutlanır. Bu tarih, genellikle Şubat ve Mart ayları arasında bir zaman dilimine denk gelir. Ancak, batı takvimine göre her yıl değişen bir tarihe sahiptir. Holi'nin tarihi, yılın farklı zamanlarında kutlanabilir, ancak her durumda bu tarihlerde baharın gelişine ve doğanın uyanışına vurgu yapılır. 2025 yılında ise Holi festivali, 14 Mart'a denk geliyor

Hindistan'ın en eğlenceli geleneksel festivali: Holi Festivali nedir, ne zaman kutlanır? - 3

Holi, baharın gelişini, kışın sonunu ve sevgiyi kutlar ve birçokları için başkalarıyla tanışmak, oynamak, gülmek, unutmak, affetmek ve kırık ilişkileri onarmak için şenlikli bir gündür. Festivalde aynı zamanda iyi bir bahar hasat sezonunun başlangıcı da kutlanmaktadır.

Hindistan'ın en eğlenceli geleneksel festivali: Holi Festivali nedir, ne zaman kutlanır? - 4

HOLİ FESTİVALİ RİTÜELLERİ

Holi kutlamaları, Holika Dahan olarak adlandırılan, Holi'den bir gece öncesinde insanların toplandığı bir şenlik ateşinin önünde dini ritüeller gerçekleştirmeleri ile başlar.


Hindistan'ın en eğlenceli geleneksel festivali: Holi Festivali nedir, ne zaman kutlanır? - 5

Ertesi sabah bir "renk festivali" olan Rangwali Holi kutlanır. Bu kutlamlarda insanlar birbirlerini ıslatır ve renkli tozları birbirlerine atarlar. Su tabancaları ve su dolu balonlar da kutlamalar esnasında kullanılabilir.

Renk savaşı sokaklarda, parklarda ve tapınak ile binaların dış kısımlarında meydana gelir. Gruplar davul ve diğer müzik enstrümanlarını taşır, seyahat eder, şarkı söyler ve dans ederler. Aile ziyaretleri ve Holi'ye özel yiyecek ve içeceklerin yenmesi de gelenekler arasındadır.

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