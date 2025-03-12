Hindistan'ın en eğlenceli geleneksel festivali: Holi Festivali nedir, ne zaman kutlanır?
Holi, Hindistan’ın en renkli ve neşeli festivallerinden biri olup, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanır. Baharın gelişiyle özdeşleşen bu festival, aynı zamanda iyiliğin kötülüğe karşı zaferini simgeler. Holi, sadece Hindistan'da değil, dünyanın dört bir yanında da kutlanan, kültürel anlam taşıyan bir etkinlik haline gelmiştir.
Holi, popüler bir antik Hindu bahar festivalidir. Festival, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini, sevgiyi ve bağışlayıcılığı temsil eder. Hindistan'da ortaya çıkmış festival ağırlıklı olarak bu bölgede kutlanır ancak aynı zamanda Hint yarımadası diasporası aracılığıyla Asya'nın ve Batı dünyasının diğer bölgelerine de yayılmıştır.