Hindistan'ın en eğlenceli geleneksel festivali: Holi Festivali nedir, ne zaman kutlanır?

Ertesi sabah bir "renk festivali" olan Rangwali Holi kutlanır. Bu kutlamlarda insanlar birbirlerini ıslatır ve renkli tozları birbirlerine atarlar. Su tabancaları ve su dolu balonlar da kutlamalar esnasında kullanılabilir.



Renk savaşı sokaklarda, parklarda ve tapınak ile binaların dış kısımlarında meydana gelir. Gruplar davul ve diğer müzik enstrümanlarını taşır, seyahat eder, şarkı söyler ve dans ederler. Aile ziyaretleri ve Holi'ye özel yiyecek ve içeceklerin yenmesi de gelenekler arasındadır.