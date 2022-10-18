Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

“ROMA DÖNEMİNE AİT MEZARLAR ORTAYA ÇIKTI”

D’Agostino, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

“Bu yıl Roma dönemine ait mezarlar var, 4 iskeletten 2’si çocuk, bir erkek ve bir kadın 40-45 yaşlarında. Çok enteresan, antropologlar iskeletler üzerinde çalışıyor. Burada çok mezar var. Ama biz şimdi Hitit dönemini ilk olarak araştırıyoruz. Bu bölge tarih için çok önemli. Normalde çok çanak çömlek var. Binalar, tapınaklar, Hitit sarayı var, birçok kemik var, hayvan kemikleri var. Bu çok önemli, çünkü ne yiyorlar haber veriyor.”