Hızlı ve Öfkeli 10 filminin karakter afişleri yayınlandı

lk filmi 2001 yılında vizyona giren ve başarılı aksiyon yapımları arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli'nin geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Başrollerinde Paul Walker, Jason Statham, Vin Diesel gibi pek çok oyuncunun rol aldığı serinin bugüne kadar çekilmiş birçok devam filmi bulunuyor.