Hızlı ve Öfkeli 10 filminin karakter afişleri yayınlandı

lk filmi 2001 yılında vizyona giren ve başarılı aksiyon yapımları arasında yer alan Hızlı ve Öfkeli'nin geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Başrollerinde Paul Walker, Jason Statham, Vin Diesel gibi pek çok oyuncunun rol aldığı serinin bugüne kadar çekilmiş birçok devam filmi bulunuyor.
2021 yılında vizyona giren ve gişe rekoru kıran Hızlı ve Öfkeli serisinin devam filmi yakında izleyiciyle buluşacak.
19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 10 filmi, çekirdek kadrosu ve yeni karakterleriyle güçlü bir şekilde ilerliyor.
Yönetmenliğini Louis Leterrier’ın yaptığı Hızlı ve Öfkeli 10’da rollerine yeniden dönen oyuncular arasında Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, Scott Eastwood, Helen Mirren ve Charlize Theron yer alıyor.
Jason Mamoa, Brie Larson ve Daniela Melchior gibi yeni isimler de kadroda yer alıyor.
Filmin senaryosunu ise Justin Lin, Zach Dean ve Dan Mazeau kaleme aldı.