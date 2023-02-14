Hollanda’da düzenlenen konserin geliri depremzedelere bağışlanacak

HAARLEM BELEDİYESİNDEN HER SAKİNİ İÇİN 1 AVRO YARDIM

Wienen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde her şeyini kaybeden insanları ve yıkılmış binaları görmek berbattı. Afette yakınlarını kaybeden Haarlemlilerle de görüştük. Kalbimiz ve duygularımız Türkiye ve Suriye'dekilerle" ifadelerini kullandı.

Yardım konserine katılmaktan memnun olduğunu dile getiren Wienen, "Şehirdeki her bir sakinimiz adına kampanyaya 1 avro bağışlayacağız" dedi.