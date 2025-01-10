Hollywood alevlere teslim oldu: Oscar Ödülleri ertelenecek mi? Tarihte bir ilk olabilir

Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde çıkan şiddetli orman yangınları bölgede büyük bir tahribata yol açtı. Hollywood'un ikonik simgeleri dahil binlerce yapının yandığı felaket nedeniyle Oscar Ödülleri adaylarının açıklanma tarihi ertelendi. 2 Mart'ta düzenlenmesi planlanan törenin erteleneceği düşünülüyor.

Hollywood alevlere teslim oldu: Oscar Ödülleri ertelenecek mi? Tarihte bir ilk olabilir - 1

ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile.

OSCAR ÖDÜLLERİ KISA LİSTESİ AÇIKLANDI

Oscar adaylarının 17 Ocak'ta açıklanması planlanıyordu ancak Los Angeles'taki şiddetli yangın nedeniyle adayların 19 Ocak'ta açıklanacağı bildirildi.

KALİFORNİYA KÜL YIĞININA DÖNDÜ

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood alevlere teslim oldu: Oscar Ödülleri ertelenecek mi? Tarihte bir ilk olabilir - 2

PRÖMİYERLER VE ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

En az 10 kişinin öldüğü ve Hollywood'un ikonik simgeleri dahil binlerce yapının yandığı felakette ünlü isimlerin evleri de zarar gördü.

Robbie Williams ile Jennifer Lopez gibi isimler, filmlerinin Los Angeles prömiyerlerini iptal etmek zorunda kaldı. Bazı dizilerin çekimleri aksadı.

12 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Critics Choice Awards (Eleştirmenlerin Seçimi Ödüller) töreni 26 Ocak tarihine ertelendi.

BAFTA Ödülleri'nin Amerika'da düzenlenen partisi de iptal edilen etkinlikler arasında.

Hollywood alevlere teslim oldu: Oscar Ödülleri ertelenecek mi? Tarihte bir ilk olabilir - 3

FİLM ÇEKİMLERİ İPTAL EDİLDİ

Los Angeles'ta film çekimlerinin izinlerinden sorumlu olan FilmLA adlı ajans, bu süreçte film çekimlerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Los Angeles İlçe İtfaiye Departmanı birçok bölgede çekim yapmak için kullanılan tüm izinlerin geri çekilmesi talimatını verdi ve "Başka izin iptalleri de mümkün" açıklaması yapıldı.

Hollywood alevlere teslim oldu: Oscar Ödülleri ertelenecek mi? Tarihte bir ilk olabilir - 4

DAHA ÖNCE HİÇ İPTAL EDİLMEDİ

New York Times'ın haberine göre, 2 Mart'ta düzenlenecek olan ve ödül sezonunun en prestijli etkinliği Oscar Ödülleri de ertelenebilir.

Akademi Ödülleri daha önce ödül törenini hiç iptal etmedi ama birkaç kez erteledi.

1928 yılında Los Angeles'taki yoğun sel, 1968'de Rahip Dr. Martin Luther King Jr.'ın suikasti, 1981'de Başkan Ronald Reagan'ın vurulması ve son olarak 2021'de pandemi nedeniyle Oscar Ödülleri ertelenmişti.

Hollywood alevlere teslim oldu: Oscar Ödülleri ertelenecek mi? Tarihte bir ilk olabilir - 5

İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

Oscar ve Critics Choice Ödülleri'ne ek olarak, televizyonda yayınlanacak törenler arasında Independent Spirit Ödülleri (22 Şubat) ve SAG Ödülleri (23 Şubat) yer alıyor.

Bu törenlerin iptal edilmesi durumunda itirazların artacağı düşünülüyor. Kanallar, reklam gelirlerinden elde ettiği karı kaybedecek ve iptal nedeniyle Los Angeles merkezli prodüksiyonlardaki set çalışanları etkilenecek.

Törenlerde hizmet eden garsonlar ve çiçekçiler gibi yardımcı çalışanlar da bu iptal kararından etkilenebilir. 

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