Hollywood alevlere teslim oldu: Oscar Ödülleri ertelenecek mi? Tarihte bir ilk olabilir

İPTAL EDİLİRSE NE OLUR?

Oscar ve Critics Choice Ödülleri'ne ek olarak, televizyonda yayınlanacak törenler arasında Independent Spirit Ödülleri (22 Şubat) ve SAG Ödülleri (23 Şubat) yer alıyor.

Bu törenlerin iptal edilmesi durumunda itirazların artacağı düşünülüyor. Kanallar, reklam gelirlerinden elde ettiği karı kaybedecek ve iptal nedeniyle Los Angeles merkezli prodüksiyonlardaki set çalışanları etkilenecek.

Törenlerde hizmet eden garsonlar ve çiçekçiler gibi yardımcı çalışanlar da bu iptal kararından etkilenebilir.