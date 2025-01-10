Hollywood alevlere teslim oldu: Oscar Ödülleri ertelenecek mi? Tarihte bir ilk olabilir
Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde çıkan şiddetli orman yangınları bölgede büyük bir tahribata yol açtı. Hollywood'un ikonik simgeleri dahil binlerce yapının yandığı felaket nedeniyle Oscar Ödülleri adaylarının açıklanma tarihi ertelendi. 2 Mart'ta düzenlenmesi planlanan törenin erteleneceği düşünülüyor.
ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
97. Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile.
OSCAR ÖDÜLLERİ KISA LİSTESİ AÇIKLANDI
Oscar adaylarının 17 Ocak'ta açıklanması planlanıyordu ancak Los Angeles'taki şiddetli yangın nedeniyle adayların 19 Ocak'ta açıklanacağı bildirildi.
KALİFORNİYA KÜL YIĞININA DÖNDÜ