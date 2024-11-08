Hollywood filmlerinde kullanılan dekor ve kostümler satılıyor
Clint Eastwood'un "İyi, Kötü, Çirkin"de giydiği beyaz paltodan Russell Crowe'un "Gladyatör"de taktığı kaska ve Michael Jackson'ın Thriller'da giydiği kırmızı deri ceketin imzalı versiyonuna, sinema ve müzik dünyasına damgasını vurmuş yüzlerce kostüm ve dekor Londra'da alıcısını arıyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan müzayede evi Propstore, dünya sinemasının ikonik sahnelerinde kullanılan kostüm ve dekorlar ile ünlü şarkıcıların klipleri, sahne şovları ve provalarda kullandığı yüzlerce eseri, 14 Kasım'da başlayıp 4 gün sürecek açık artırmalarla satışa çıkardı.