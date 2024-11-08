Hollywood filmlerinde kullanılan dekor ve kostümler satılıyor

Propstore, yakın tarihin ünlü filmlerine ait eşyaları da satışa çıkarıyor. Bunların arasında Harry Potter film serisinde kullanılan asalar, Azkaban Tutsağı kitabının düzeltilmemiş versiyonu ile 3 filmde kullanılan Çapulcu Haritası bulunuyor.

Lane'e göre, dekor yapım sanatının en önemli eserlerinden olan harita, tahmini 20 bin ile 40 bin sterlin (880 bin ile 1,7 milyon lira) arası bir bedelle sahibini bulacak.

Tom Hardy'nin "Mad Max: Fury Road" (Çılgın Max: Öfkeli Yollar) filminde taktığı metal ağızlığın ise tahmini satış bedeli 15 bin ile 30 bin sterlin (Yaklaşık 660 bin ile 1,3 milyon lira) arasında.