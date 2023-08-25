Hollywood grevi nedeniyle Dune 2 de ertelendi

Hollywood'da 160 bin üyeli SAG-AFTRA oyuncu sendikasının, daha iyi ücretler ve işlerini yapay zekaya kaptırmayacaklarına dair güvence için mücadele eden WGA üyesi senaristlere katılmasıyla büyüyen tarihi grev, ikinci ayına giriyor. Grevden pek çok büyük yapım etkileniyor.

Hollywood'da son 63 yılda yapılan en büyük grev, "Dune: Çöl Gezegeni" adlı yapımın devam filmini de vurdu. Warner Bros, ilk filmde olduğu gibi yine Timothée Chalamet ve Zendaya'nın başrollerde yer aldığı Dune 2'nin resmi olarak 15 Mart 2024’e ertelendiğini duyurdu.