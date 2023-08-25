Hollywood grevi nedeniyle Dune 2 de ertelendi

"Avatar", "Deadpool" ve "Gladyatör" gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durmasına yol açan büyük Hollywood grevi, yılın merakla beklenen devam filmi "Dune 2"nin gösteriminin 2024'e ertelenmesine neden oldu.

Hollywood grevi nedeniyle Dune 2 de ertelendi - 1

Hollywood'da 160 bin üyeli SAG-AFTRA oyuncu sendikasının, daha iyi ücretler ve işlerini yapay zekaya kaptırmayacaklarına dair güvence için mücadele eden WGA üyesi senaristlere katılmasıyla büyüyen tarihi grev, ikinci ayına giriyor. Grevden pek çok büyük yapım etkileniyor.

Hollywood'da son 63 yılda yapılan en büyük grev, "Dune: Çöl Gezegeni" adlı yapımın devam filmini de vurdu. Warner Bros, ilk filmde olduğu gibi yine Timothée Chalamet ve Zendaya'nın başrollerde yer aldığı  Dune 2'nin resmi olarak 15 Mart 2024’e ertelendiğini duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood grevi nedeniyle Dune 2 de ertelendi - 2

Dune ile birlikte daha önce 14 Mart 2024 olarak belirlenen "Godzilla x Kong: The New Empire" için de bir erteleme duyuruldu. Filmin, 12 Nisan 2024’te vizyona gireceği belirtildi.

Vizyon tarihi 15 Aralık 2023 olan yapımlardan "Wonka, 20 Aralık 2023 olan "Aquaman and the Lost Kingdom" ve 25 Aralık 2023 olan "The Color Purple" filmlerinde ise herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtildi.

Hollywood grevi nedeniyle Dune 2 de ertelendi - 3

Dune 2’nin ertelenmesi beklenmedik bir durumdu. Çünkü sadece bir ay önce IMAX CEO’su Richard Gelfond, filmin erteleneceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını söylemiş ve filmin daha önce planlandığı gibi 3 Kasım 2023’teki gösterim tarihinin değişmeyeceğini belirtmişti.

Hollywood grevi nedeniyle Dune 2 de ertelendi - 4

Frank Herbert’in aynı adlı klasik bilimkurgu kitabından uyarlanan filmde Timothée Chalamet, yeniden Paul Atreides’i canlandırırken, kendisine yeni filmde Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da katılıyor.

Ayrıca ilk filmde olduğu gibi ikinci filmde de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson de yer alacak.

Öte yandan büyük Hollywood grevi, Avatar, Deadpool ve Gladyatör gibi büyük prodüksiyonlu filmlerin çekimlerinin durmasına yol açmıştı.

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