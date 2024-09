BATMAN'İN SESİ

Animasyon dünyasında, 20 yılı aşkın bir süre boyunca onlarca projede Batman'i seslendiren merhum Kevin Conroy, 1993 yapımı Mask of the Phantasm ve 2016 yapımı The Killing Joke adlı iki sinema filminde Batman'i canlandırdı. Will Arnett de üç animasyon Lego filminde Batman'i seslendirdi.