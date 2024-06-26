Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak isimler belli oldu

Hollywood Bulvarı’nda eğlence sektöründen pek çok ismin onurlandırıldığı Şöhretler Kaldırımı’nda kimlerin yer alacağı açıklandı.

Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak isimler belli oldu - 1

Dünyaca ünlü isimlerin Hollywood Bulvarı’nda yıldız sahibi olduğu Şöhretler Kaldırımı’nda 2025 yılında kimlerin onurlandırılacağı açıklandı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak isimler belli oldu - 2

57 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Prince, usta oyuncu Jane Fonda, İngiliz müzik grubu Depeche Mode, İrlandalı aktör Colin Farrel Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olacak.

Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak isimler belli oldu - 3

Spor alanında ise David Beckham ile Orel Hershiser Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırılacak.

Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan isimler arasında Christina Aguilera, Salma Hayek, Merly Streep, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Harrison Ford, Michael Jackson yer alıyor.

İşte 2025 yılında yıldız sahibi olacak isimler listesi:

Fantasia

Depeche Mode

Green Day

Los Bukis

The B-52s

The Isley Brothers

Busta Rhymes,

George Strait,

Keith Urban

Prince

John Carpenter

Jessica Chastain

Bill Duke

Robert Englund

Emilio Estevez

Colin Farrell

Jane Fonda

Nia Long

Lisa Lu

Glynn Turman

Toni Vaz

Lauren Graham, 

Bill Nye

Molly Shannon

Sherri Shepherd

Courtney B. Vance

Chris Wallace

Trey Parker

Misty Copeland

Alan Cumming

Adam Carolla

David Beckham

Orel Hershiser

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