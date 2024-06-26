Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldız sahibi olacak isimler belli oldu

Spor alanında ise David Beckham ile Orel Hershiser Şöhretler Kaldırımı'nda onurlandırılacak.
Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız sahibi olan isimler arasında Christina Aguilera, Salma Hayek, Merly Streep, Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Harrison Ford, Michael Jackson yer alıyor.
İşte 2025 yılında yıldız sahibi olacak isimler listesi:
Fantasia
Depeche Mode
Green Day
Los Bukis
The B-52s
The Isley Brothers
Busta Rhymes,
George Strait,
Keith Urban
Prince
John Carpenter
Jessica Chastain
Bill Duke
Robert Englund
Emilio Estevez
Colin Farrell
Jane Fonda
Nia Long
Lisa Lu
Glynn Turman
Toni Vaz
Lauren Graham,
Bill Nye
Molly Shannon
Sherri Shepherd
Courtney B. Vance
Chris Wallace
Trey Parker
Misty Copeland
Alan Cumming
Adam Carolla
David Beckham
Orel Hershiser