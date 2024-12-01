Hollywood yıldızları Fas'ta! Marakeş Film Festivali başladı

Afrika kıtasının en önemli film festivallerinden biri olan 21. Uluslararası Marakeş Film Festivali başladı.

Festival, Jude Law'ın başrolünü üstlendiği Justin Kurzel imzalı "The Order" filminin gösterimiyle başladı. Kurzel, 2011'de "Snowtown" adlı filmiyle festivalde jüri ödülünü kazanmıştı.

(Luca Guadagnino)