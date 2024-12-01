Hollywood yıldızları Fas'ta! Marakeş Film Festivali başladı

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 21. Uluslararası Marakeş Film Festivali başladı. Festivale Hollywood'dan birçok ünlü isim katıldı.

Hollywood yıldızları Fas'ta! Marakeş Film Festivali başladı - 1

Afrika kıtasının en önemli film festivallerinden biri olan 21. Uluslararası Marakeş Film Festivali başladı.

Festival, Jude Law'ın başrolünü üstlendiği Justin Kurzel imzalı "The Order" filminin gösterimiyle başladı. Kurzel, 2011'de "Snowtown" adlı filmiyle festivalde jüri ödülünü kazanmıştı.

(Luca Guadagnino)

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood yıldızları Fas'ta! Marakeş Film Festivali başladı - 2

Son dönemde "Queer" filmiyle adından söz ettiren ünlü yönetmen Luca Guadagnino, festivalin jüri başkanlığını üstleniyor.

"Queer" dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptı ve filmin, Daniel Craig'e Oscar adaylığı kazandırabileceği düşünülüyor. A24 yapımı film, William S. Burroughs'un 1985 tarihli romanından uyarlanmıştır.

Hollywood yıldızları Fas'ta! Marakeş Film Festivali başladı - 3

Hollywood'un ünlü isimleri Jacob Elordi ile Andrew Garfield jüri üyeleri arasında arasında yer alıyor.

Garfield ile Elordi, Guadagnino'nun "After the Hunt" adlı yeni filminde Julia Roberts ile birlikte başrolleri paylaşıyor. Filmin 2026'da izleyiciyle buluşması bekleniyor.

(Jacob Elordi)

Hollywood yıldızları Fas'ta! Marakeş Film Festivali başladı - 4

Marakeş Film Festivali'nin jürisinde Ali Abbasi, Patricia Arquette, Zoya Akhtar, Virginie Efira, Nadia Kounda ve Santiago Mitre yer alıyor.

Abbasi son olarak Trump'ın hayatını konu alan "The Apprentice" ile adından söz ettirmişti.

(Tim Burton-Monia Bellucci)

Hollywood yıldızları Fas'ta! Marakeş Film Festivali başladı - 5

Festivalde ayrıca sinema dünyasının önemli isimleri Justine Triet, Tim Burton, David Cronenberg, Sean Penn, Alfonso Cuaron, Ava DuVernay ve Justin Kurzel yer aldı.

(Andrew Garfield)

Hollywood yıldızları Fas'ta! Marakeş Film Festivali başladı - 6

Triet, Cuaron, Burton ve Cronenberg festivalin açılış töreninde boy gösterdi.

Festivalde 32 ülkeden 70 film gösterilecek.

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