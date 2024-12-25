Hollywood'u karıştıran cinsel taciz davası: Johnny Depp'in ekibiyle çalışıyor
Amerikalı oyuncu Blake Lively, rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Johnny Depp'in olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Amber Heard, Blake'e destek verirken Baldoni, Johnny Depp'in eski kriz yönetimi ekibiyle çalışıyor.
Johnny Depp ile olaylı boşanma süreci ve iftira davasını kaybetmesi üzerine ABD'yi terk eden Amber Heard ortaya çıktı.
Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Amber Heard, rol arkadaşına dava açan Blake Lively'ye destek verdi.