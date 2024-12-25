Hollywood'u karıştıran cinsel taciz davası: Johnny Depp'in ekibiyle çalışıyor

BALDONI'NİN AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

.Justin Baldoni'’nin avukatı ise bu davaya sert tepki gösterirken Blake Lively’yi suçladı ve tüm bu iddiaların Blake Lively tarafından filmin başarısızlığı ve kendisiyle ilgili negatif haberleri örtbas etmek için uydurulduğunu söyledi.

FİLM HAKKINDA

Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor.