Hollywood'u karıştıran cinsel taciz davası: Johnny Depp'in ekibiyle çalışıyor

Amerikalı oyuncu Blake Lively, rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Johnny Depp'in olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Amber Heard, Blake'e destek verirken Baldoni, Johnny Depp'in eski kriz yönetimi ekibiyle çalışıyor.

Hollywood'u karıştıran cinsel taciz davası: Johnny Depp'in ekibiyle çalışıyor - 1

Johnny Depp ile olaylı boşanma süreci ve iftira davasını kaybetmesi üzerine ABD'yi terk eden Amber Heard ortaya çıktı.

Gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Amber Heard, rol arkadaşına dava açan Blake Lively'ye destek verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'u karıştıran cinsel taciz davası: Johnny Depp'in ekibiyle çalışıyor - 2

Kendisi gibi oyuncu Ryan Reynolds ile evli olan Blake Lively “It Ends With Us” (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filminde başrolleri paylaştığı Justin Baldoni'ye dava açtı.

Lively, filmin aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenen Baldoni'yi cinsel tacizle ve itibarını yok etmeye çalışmakla suçluyor.

Hollywood'u karıştıran cinsel taciz davası: Johnny Depp'in ekibiyle çalışıyor - 3

DEPP'iN EKİBİYLE ÇALIŞIYOR

Baldoni'nin Johnny Depp'in kriz yöneticisi ile çalıştığının ortaya çıkmasının ardından Amber Heard sessizliğini bozdu.

NBC'ye konuşan Heard, "Sosyal medya, 'Gerçek ortaya çıkmadan yalan dünyanın yarısını dolaşır' şeklindeki klasik sözün tam anlamıyla vücut bulmuş halidir. Bunu ilk elden ve yakından gördüm. Yıkıcı olduğu kadar korkutucu da" açıklamasında bulundu.

Hollywood'u karıştıran cinsel taciz davası: Johnny Depp'in ekibiyle çalışıyor - 4

JOHNNY DEPP DAVAYI KAZANMIŞTI

Lively, Baldoni'nin  kendisine karşı "misilleme amaçlı manipülasyon kampanyası" başlatmak üzere The Agency Group (TAG PR) kriz iletişim ekibini işe aldığını ve bu sayede itibarını zedelemeyi amaçladığını belirtti.

Depp'in de 2022 yılında aynı kriz yönetimi ekibiyle çalıştığı bildirildi.

Johnny Depp, Amber Heard'e karşı açtığı karalama davasını kazanmıştı. Şu anda İspanya'da yaşayan ve Hollywood'dan uzaklaşan Heard, Depp'e 1 milyon dolar tazminat ödedi.

Hollywood'u karıştıran cinsel taciz davası: Johnny Depp'in ekibiyle çalışıyor - 5

"İTİBARIMI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Ünlü oyuncu Blake Lively, Justin Baldoni'nin hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra hakkında olumsuz haberler yaydığı ve itibarını yok etmek amacıyla bir manipülasyon kampanyası başlattığını öne sürdü.

Blake Lively, tüm bu yaşananlarla ilgili olarak New York Times'a verdiği demeçte “Umarım bu yasal şikâyetim suiistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu uğursuz misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişileri korumaya yardımcı olur” dedi.

Hollywood'u karıştıran cinsel taciz davası: Johnny Depp'in ekibiyle çalışıyor - 6

BALDONI'NİN AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

.Justin Baldoni'’nin avukatı ise bu davaya sert tepki gösterirken Blake Lively’yi suçladı ve tüm bu iddiaların Blake Lively tarafından filmin başarısızlığı ve kendisiyle ilgili negatif haberleri örtbas etmek için uydurulduğunu söyledi.

FİLM HAKKINDA

Yazar Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, travmalarını geride bırakıp bir çiçekçi dükkanı sahibi olma hayalinin peşinden koşmak için Boston'a taşınan Lily Bloom'un hikayesini konu alıyor.

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