Hollywood'u zor bir sene bekliyor: Grevler sinema sektöründe düşüşe sebep olacak
Sinema dünyasının merkezi Hollywood, gelecek yıl güç kaybı yaşayacak! Yazarların ve oyuncuların iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, her ne kadar sona ermiş olsa da yaklaşık 4 ay sürdü. Grevler nedeniyle çekimlerin durdurulması ve vizyon tarihlerinin ertelenmesi gelecek sene sinema sektöründe büyük bir düşüşün yaşanmasına neden olacak.
GREV 4 AY SÜRDÜ
ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona erdi.