Hollywood'u zor bir sene bekliyor: Grevler sinema sektöründe düşüşe sebep olacak

Sinema dünyasının merkezi Hollywood, gelecek yıl güç kaybı yaşayacak! Yazarların ve oyuncuların iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, her ne kadar sona ermiş olsa da yaklaşık 4 ay sürdü. Grevler nedeniyle çekimlerin durdurulması ve vizyon tarihlerinin ertelenmesi gelecek sene sinema sektöründe büyük bir düşüşün yaşanmasına neden olacak.

Hollywood'u zor bir sene bekliyor: Grevler sinema sektöründe düşüşe sebep olacak - 1

GREV 4 AY SÜRDÜ

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev, 4 ayın sonunda, sendika üyelerinin Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile varılan anlaşmayı kabul etmesinin ardından sona erdi.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'u zor bir sene bekliyor: Grevler sinema sektöründe düşüşe sebep olacak - 2

BİRÇOK FİLMİN ÇEKİMLERİ DURDURULDU

Grev nedeniyle Avatar, Deadpool, Blade, Knives Out 3, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Çığlık, Karate Kid, Dune Bölüm 2, Hızlı ve Öfkeli ve daha birçok yapımın çekimleri durdurulmuştu.

Hatta Emmy Ödülleri de ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı.

Hollywood'u zor bir sene bekliyor: Grevler sinema sektöründe düşüşe sebep olacak - 3

PANDEMİ SONRASI İLK DÜŞÜŞ

Hollywood Reporter'ın haberine göre, sinema sektörünün pandemi dönemindeki düşüşünün ardından Hollywood'u yeniden zor günler bekliyor.

Analiz şirketi Gower Street'in verilerine göre, gelecek yıl için öngörülen bilet satışı 3,4 milyar dolar. Ancak grevin etkisiyle bu miktar yüzde 5 düşerek 31,5 milyar dolar olacak.

Hollywood'u zor bir sene bekliyor: Grevler sinema sektöründe düşüşe sebep olacak - 4

Pandemi öncesi bu rakam 2019 yılında 43,2 milyar dolar idi. Pandemi döneminde ise bu rakam 25,9 milyar dolara (2022) düşmüştü.

Hollywood'u zor bir sene bekliyor: Grevler sinema sektöründe düşüşe sebep olacak - 5

Haftalarca süren grev nedeniyle birçok filmin vizyon tarihi 2024'ten 2025 yılına ertelendi. Bu erteleme de Hollywood'da yaklaşık 2 milyar dolar kayıp yaşanmasına sebep olacak.

Hollywood'u zor bir sene bekliyor: Grevler sinema sektöründe düşüşe sebep olacak - 6

Yapılan analizlere göre yalnızca ABD'de 2024 yılında 8 milyar dolar değerinde bilet satışı gerçekleşecek. Bu rakam, ABD'de 2023 yılının toplam bilet satış rakamının yalnızca yüzde 11'i. 

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