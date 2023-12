Hollywood'u zor bir sene bekliyor: Grevler sinema sektöründe düşüşe sebep olacak

BİRÇOK FİLMİN ÇEKİMLERİ DURDURULDU

Grev nedeniyle Avatar, Deadpool, Blade, Knives Out 3, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Çığlık, Karate Kid, Dune Bölüm 2, Hızlı ve Öfkeli ve daha birçok yapımın çekimleri durdurulmuştu.

Hatta Emmy Ödülleri de ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı.