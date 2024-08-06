Hollywood'un ayrılmaz ikilisi Ben Affleck ve Matt Damon'den yeni proje

Hollywood’un ünlü simalarından Ben Affleck ve Matt Damon, başarılı performanslarının yanı sıra çok yakın arkadaş olmalarıyla da biliniyor.

Başrolünde Robin Williams'ın yer aldığı Good Will Hunting (Can Dostum) filminin senaryosunu kaleme alan iki arkadaş, kariyerlerinin henüz çok başında iken En İyi Özgün Senaryo Oscar'ını kazanmıştı.

İkili yeni bir projede bir araya gelmeye hazırlanıyor.