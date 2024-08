Hollywood'un ayrılmaz ikilisi Ben Affleck ve Matt Damon'den yeni proje

Variety'nin haberine göre, Hulk Hogan'ın Gawker'a karşı verdiği meşhur hukuk mücadelesini konu alan bir film resmen yapım aşamasında.

Matt Damon ve Ben Affleck'in prodüksiyon şirketi Artists Equity, Charles Randolph tarafından yazılan ve Ryan Holiday'in "Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue" adlı kitabından uyarlanan senaryonun haklarını satın aldı.

"Killing Gawker" adlı film için çalışmalar devam ediyor.