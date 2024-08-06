Hollywood'un ayrılmaz ikilisi Ben Affleck ve Matt Damon'den yeni proje

1998 yılında kariyerlerinin henüz başındayken Can Dostum filmiyle Oscar kazanan eski dostlar Ben Affleck ve Matt Damon, yeni bir projede birlikte çalışmaya hazırlanıyor.

Hollywood'un ayrılmaz ikilisi Ben Affleck ve Matt Damon'den yeni proje - 1

Hollywood’un ünlü simalarından Ben Affleck ve Matt Damon, başarılı performanslarının yanı sıra çok yakın arkadaş olmalarıyla da biliniyor.

Başrolünde Robin Williams'ın yer aldığı Good Will Hunting (Can Dostum) filminin senaryosunu kaleme alan iki arkadaş, kariyerlerinin henüz çok başında iken En İyi Özgün Senaryo Oscar'ını kazanmıştı.

İkili yeni bir projede bir araya gelmeye hazırlanıyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'un ayrılmaz ikilisi Ben Affleck ve Matt Damon'den yeni proje - 2

Variety'nin haberine göre, Hulk Hogan'ın Gawker'a karşı verdiği meşhur hukuk mücadelesini konu alan bir film resmen yapım aşamasında.

Matt Damon ve Ben Affleck'in prodüksiyon şirketi Artists Equity, Charles Randolph tarafından yazılan ve Ryan Holiday'in "Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker and the Anatomy of Intrigue" adlı kitabından uyarlanan senaryonun haklarını satın aldı.

"Killing Gawker" adlı film için çalışmalar devam ediyor.

Hollywood'un ayrılmaz ikilisi Ben Affleck ve Matt Damon'den yeni proje - 3

Daha önce Affleck ve Damon'ın "Good Will Hunting" filmini yöneten Gus Van Sant yönetmenlik yapmaya hazırlanıyor.

Affleck'in tartışmalı güreşçi rolünü üstleneceği söylentileri dolaşırken, şu anda herhangi bir oyuncu kadrosu açıklanmadı.

HANGİ FİLMLERİ YAPTILAR?

İkilinin film şirketi Artists Equity, “Air”, “Kiss the Future”, “The Greatest Love Story Never Told” ve yakında Cillian Murphy’nin başrolünde oynayacağı “Small Things Like These” filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

Geliştirme aşamasındaki diğer projeleri arasında “The Accountant 2”, “Kiss of the Spider Woman”, “The Instigators” ve “Unstoppable” yer alıyor.

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