Hollywood’un efsane filmlerde kullanılan eşyalar açık artırmaya çıkıyor
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir çok efsane filmde kullanılan eşyaların, gelecek ay müzayede satışa sunulacağı açıklandı. Yıldız Savaşları’nda kullanılan robot kafası C-3PO’ya 1 milyon pound fiyat biçilirken, Indiana Jones 2 filminde Harrison Ford’un kullandığı kamçının ise 200 bin pounda kadar alıcı bulabileceği belirtildi
İngiltere merkezli Propstore müzayede evi, 9-12 Kasım tarihlerinde 1800’den fazla eşyanın satılacağı büyük bir film hatıraları açık arttırmasına hazırlandığını duyurdu.