Hollywood'un en prestijli isimleri grev görüşmesinde

Hollywood'da Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmeler askıya alınmıştı. Hollywood'un ünlü simaları, SAG-AFTRA'nın başkanıyla görüştü.

Hollywood'un en prestijli isimleri grev görüşmesinde - 1

GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev için görüşmeler hala sürüyor. Son olarak, Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alınmış ve üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'un en prestijli isimleri grev görüşmesinde - 2

Görüşmelerin şimdilik sonuçsuz kalmasıyla, Hollywood'un bazı isimleri grevi düzenleyen SAG-AFTRA'nın başkanıyla bir araya gelme kararı aldı.

Hollywood'un en prestijli isimleri grev görüşmesinde - 3

Deadline'ın haberine göre, aralarında George Clooney, Emma Stone, Ben Affleck, Tyler Perry ve Scarlett Johansson'ın olduğu Hollywood'un en etkili isimleri greve öncülük eden başkan Fran Drescher ile arabulucu Duncan Crabtree-Ireland bir araya geldi.

Hollywood'un en prestijli isimleri grev görüşmesinde - 4

Zoom üzerinden yapılan konuşmada, büyük film stüdyolarının neden görüşmeleri askıya aldığı konusu ele alındı.

Hollywood'un en prestijli isimleri grev görüşmesinde - 5

Zoom konuşması esnasında ünlü oyuncuların birliğe "destek olduğu" ve anlaşmaya varılması için birçok öneride bulunduğu bildirildi.

Hollywood'un en prestijli isimleri grev görüşmesinde - 6

HOLLYWOOD'DA SENARİSTLER VE OYUNCULARIN GREVLERİ

SAG-AFTRA'nın internet sitesinde yayımlanan ortak açıklamada, AMPTP ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle grev kararı verilmesi için adım atıldığı duyurulmuştu.

Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması gerekçesiyle 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti.

WGA da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti.

WGA'nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı.

Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER