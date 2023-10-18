Hollywood'un en prestijli isimleri grev görüşmesinde
Hollywood'da Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grevi sonlandırmak amacıyla yapılan görüşmeler askıya alınmıştı. Hollywood'un ünlü simaları, SAG-AFTRA'nın başkanıyla görüştü.
GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI
Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları grev için görüşmeler hala sürüyor. Son olarak, Hollywood'da grev yapan oyuncuların yapımcılarla görüşmeleri askıya alınmış ve üyelere yeniden greve katılmaları çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, tarafların birbirlerinin teklifini kabul etmediği, 5 gün süren görüşmelerin, "verimli yönde ilerlemediği ve iki taraf arasındaki boşluğun çok büyük olduğu" gerekçesiyle askıya alındığı kaydedildi.