Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı''
Jennifer Lopez’in uzun süredir birlikte çalıştığı yapım ortağı Elaine Goldsmith-Thomas, Hollywood'un perde arkasındaki karanlık gerçekleri gün yüzüne çıkaracağı yeni kitabıyla gündemde. Ünlü yazar, sektörde cinsel istismarın sıradanlaştığı itirafıyla çok konuşuldu.
Sekreterlikten yöneticiliğe uzanan kariyeriyle dikkat çeken Goldsmith-Thomas, romanında Hollywood’un en büyük yetenek ajanslarından birinde çalışan üç genç kadının hikâyesini anlatıyor. 29 Nisan'da okuyucuyla buluşması beklenen Climbing in Heels kitabında; Julia Roberts, Madonna ve Nicolas Cage gibi yıldız isimler de yer alıyor.