Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı''

Kitapta yer alan çarpıcı detaylardan biri de, erkek bir asistanın oyuncu seçmeleri sırasında yaşanan cinsel ilişkilere tanıklık etmesi. Goldsmith-Thomas, bu skandalın gerçek bir hikayeye dayandığını iddia ediyor:

''Bu onun ödülüydü… Patronu, oyuncularla ilişkiye girerken onu dinlemesine izin veriyordu.”