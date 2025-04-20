Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı''

Jennifer Lopez’in uzun süredir birlikte çalıştığı yapım ortağı Elaine Goldsmith-Thomas, Hollywood'un perde arkasındaki karanlık gerçekleri gün yüzüne çıkaracağı yeni kitabıyla gündemde. Ünlü yazar, sektörde cinsel istismarın sıradanlaştığı itirafıyla çok konuşuldu.

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 1

Sekreterlikten yöneticiliğe uzanan kariyeriyle dikkat çeken Goldsmith-Thomas, romanında Hollywood’un en büyük yetenek ajanslarından birinde çalışan üç genç kadının hikâyesini anlatıyor. 29 Nisan'da okuyucuyla buluşması beklenen Climbing in Heels kitabında; Julia Roberts, Madonna ve Nicolas Cage gibi yıldız isimler de yer alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 2

Kariyerine 1980’li yılların başında William Morris Ajansı’nda başlayan Goldsmith-Thomas, Page Six’e verdiği röportajda o dönemi Vahşi Batı'ya benzetti.

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 3

Kitapta yer alan çarpıcı detaylardan biri de, erkek bir asistanın oyuncu seçmeleri sırasında yaşanan cinsel ilişkilere tanıklık etmesi. Goldsmith-Thomas, bu skandalın gerçek bir hikayeye dayandığını iddia ediyor:

''Bu onun ödülüydü… Patronu, oyuncularla ilişkiye girerken onu dinlemesine izin veriyordu.”

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 4

BILL COSBY OTELE ÇAĞIRDI

Goldsmith-Thomas, gençliğinde Bill Cosby ile yaşadığı bir karşılaşmayı da anlattı. Cosby, The Cosby Show’un başarısı sonrası ajans sekreterleriyle bir öğle yemeği düzenlemişti. O yıllarda genç bir kadın olan Goldsmith-Thomas, Cosby'ye onun temsilcisi olma arzusunu dile getirdi. Birkaç gün sonra Cosby'nin oteline sözleşme götürmesi istendiğinde çok heyecanlanmıştı. Ancak bir arkadaşı, bu daveti reddetmesi konusunda Thomas'ı uyardı. Genç kadın, son anda otele gitmekten vazgeçti.

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 5

Bilindiği üzere Bill Cosby, 60’tan fazla kadını uyuşturup cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı. 2018 yılında hapse giren Cosby’nin cezası, daha sonra bozuldu ve 2021’de serbest bırakıldı. ABD'li aktör, iddiaları reddetmeye devam ediyor.

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 6

''GECE BOYUNCA KOKAİN TAŞIYORDU''

Goldsmith-Thomas, sektördeki ilk yıllarında, ajans sekreterlerinin uyuşturucu taşıyıcısı olarak kullanmasından da söz etti. New York paketi adı verilen sistemle, sekreterler Los Angeles’tan New York’a gece boyunca kokain taşıyordu.

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 7

CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARI

Sektörde cinsel taciz de yaygın bir durumdu. ''Biraz keppy alabilir miyim?'' sorusu, kişinin oral seks istediğine işaretti. Elaine Goldsmith-Thomas, bu soruyu kendisinin de defalarca duyduğunu söyledi.

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 8

JENNIFER LOPEZ İLE DOSTLUĞU

Goldsmith-Thomas ile Jennifer Lopez’in arkadaşlığı, 1998 yılında Natasha Richardson’ın rol aldığı Cabaret müzikalinde tanışmalarıyla başladı. İkili, Ekim’de vizyona girecek olan Kiss of the Spider Woman dahil olmak üzere birçok projede birlikte çalıştı.

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 9

''İNANILMAZ NAZİK''

Yazar, Lopez’i şu sözlerle anlatıyor:

''Jennifer, olağanüstü biri. Bir dansçıyken oyuncu oldu, sonra şarkıcı, ardından global bir marka. Dünyanın en büyük yıldızlarından biri ama aynı zamanda inanılmaz nazik.''

Hollywood'un karanlık sırları: ''Cinsel istismar sıradan bir olaydı'' - 10

Kitabın yazılma sürecinde de ünlü şarkıcının desteğini hissettiğini belirten Goldsmith-Thomas, Lopez ile birlikte çalışmanın oldukça keyifli olduğunu vurguladı.

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