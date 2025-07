The Hateful Eight flminde Madsen ile birlikte rol alan White Lotus oyuncusu Walton Goggins, Instagram'da "Michael Madsen... bu adam... bu sanatçı... bu şair... bu serseri... İKON... Başka hiç kimseye benzemeyen bir aura. Yeterince kelime yok, bu yüzden sadece şunu söyleyeceğim... Seni seviyorum dostum. Sonsuza dek." notuyla paylaşım yaptı.



Madsen'in The Getaway'deki rol arkadaşı Jennifer Tilly ise X'te Madsen için "birlikte çalıştığım en sevdiğim oyunculardan biri" dedi.



Günah Şehri (Sin City) filminin yönetmeni Robert Rodriguez "Onunla çalışmak kesinlikle çok keyifliydi. Seni özleyeceğim Michael, gerçekten en iyilerden birisin." dedi.