Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı

Hollywood yıldızları yalnızca rol aldıkları filmler ve performanslarıyla değil, kazançlarıyla da gündeme geliyor. Forbes dergisi 2024 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Yer aldığı filmler sayesinde servetini ikiye katlayan Amerikallı oyuncu, listenin zirvesine yerleşmeyi başardı. İşte Hollywood'un en çok kazanan 20 ismi...

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 1

Forbes dergisi 2024 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ilk sıraya yerleşen Adam Sandler bu yıl listede geriledi.

Çok fazla projede yer almayan ancak birçok filmde yapımcılık rolünü üstlenen isimler, listelerde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

20. Joaquin Phoenix - 19 milyon dolar

19. Scarlett Johansson - 21 milyon dolar

18. Jake Gyllenhaal - 22 milyon dolar

17. Denzel Washington - 23 milyon dolar

16. John Cena - 23 milyon dolar

15. Matt Damon - 23 milyon dolar

14. Mark Wahlberg - 23 milyon dolar

13. Jason Statham - 24 milyon dolar

12. Channing Tatum - 24 milyon dolar

11. Mariska Hargitay - 25 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 2

10. Will Smith

26 milyon dolar

56 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Oscar tokadından sonra prestij kaybı yaşasa da Bad Boys: Ride or Die filmi, Smith'in yeniden yükselişinde büyük rol oynadı.

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 3

9. Adam Sandler

26 milyon dolar

"50 İlk Öpücük", "Asabiyim" ve "Damadı Öpebilirsin" gibi filmlerle tanınan ABD'li ünlü oyuncu Adam Sandler, geçtiğimiz yıl en çok kazanan oyuncu ünvanının sahibi olmuştu.

Oyuncu bu yıl listede 9. sıraya yerleşti.

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 4

8. Nicole Kidman

31 milyon dolar

Geçtiğimiz yıl The Perfect Couple, Lioness, Expats, Babygirl ve A Family Affair gibi birçok projede yer alan Oscar ödüllü oyuncu, 2024'ün en çok kazanan oyuncularından.

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 5

7. George Clooney

31 milyon dolar

Brad Pitt ile Wolfs filminden 35 milyon dolar kazandığı haberlerini yalanlayan oyuncu, listede 7. sıraya yerleşti.

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 6

6. Brad Pitt

32 milyon dolar

Hollywood'un sevilen ismi Pitt, geçtiğimiz yıl George Clooney ile başrollerini paylaştığı Wolfs filmiyle adından söz ettirdi. Oyuncu bu yıl Formula 1 filmiyle izleyiciyle buluşacak. Oyuncunun Plan B adlı film şirketi ise birbirinden başarılı yapımlara imza atmaya devam ediyor.

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 7

5. Hugh Jackman

50 milyon dolar

Ryan Reynolds ile başrollerini paylaştığı Deadpool ve Wolverine filmiyle servetini artıran 56 yaşındaki aktör, listede ilk 5'e girmeyi başardı.

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 8

4. Jerry Seinfeld

60 milyon dolar

70 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yıl Forbes tarafından milyarder ilan edilmişti. Stand-up gösterileri devam eden oyuncunun yer aldığı Seinfeld dizisi, aktöre her yıl kazandırmaya devam ediyor.

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 9

3. Kevin Hart

81 milyon dolar

Borderland ve Die Hart 2: Die Harter gibi yapımların yanı sıra stand-up gösterilerine devam eden aktör, 2024 yılının en çok kazanan isimlerinden.

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 10

2. Ryan Reynolds

85 milyon dolar

Deadpool ve Wolverine filmiyle izleyici karşısına çıkan aktör, John Krasinski imzalı IF filminde rol aldı. Oyuncu yer aldığı projelerde yalnızca rol almıyor aynı zamanda filmlerin yapımcılığını da üstleniyor.

Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı - 11

1. Dwayne Johnson

88 milyon dolar

"The Rock" geçtiğimiz yıl Red One ve Moana 2 gibi yapımlarda rol aldı. Moana 2 filminin sinema salonlarında gösterilmesi, oyuncunun kazancının artmasında etkili oldu.

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