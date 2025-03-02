Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı
Hollywood yıldızları yalnızca rol aldıkları filmler ve performanslarıyla değil, kazançlarıyla da gündeme geliyor. Forbes dergisi 2024 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Yer aldığı filmler sayesinde servetini ikiye katlayan Amerikallı oyuncu, listenin zirvesine yerleşmeyi başardı. İşte Hollywood'un en çok kazanan 20 ismi...
Forbes dergisi 2024 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ilk sıraya yerleşen Adam Sandler bu yıl listede geriledi.
Çok fazla projede yer almayan ancak birçok filmde yapımcılık rolünü üstlenen isimler, listelerde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.
20. Joaquin Phoenix - 19 milyon dolar
19. Scarlett Johansson - 21 milyon dolar
18. Jake Gyllenhaal - 22 milyon dolar
17. Denzel Washington - 23 milyon dolar
16. John Cena - 23 milyon dolar
15. Matt Damon - 23 milyon dolar
14. Mark Wahlberg - 23 milyon dolar
13. Jason Statham - 24 milyon dolar
12. Channing Tatum - 24 milyon dolar
11. Mariska Hargitay - 25 milyon dolar