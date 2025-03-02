Hollywood'un milyonerleri: Forbes en çok kazanan oyuncuları açıkladı

Forbes dergisi 2024 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Geçtiğimiz yıl ilk sıraya yerleşen Adam Sandler bu yıl listede geriledi.

Çok fazla projede yer almayan ancak birçok filmde yapımcılık rolünü üstlenen isimler, listelerde ilk sıraya yerleşmeyi başardı.



20. Joaquin Phoenix - 19 milyon dolar

19. Scarlett Johansson - 21 milyon dolar

18. Jake Gyllenhaal - 22 milyon dolar

17. Denzel Washington - 23 milyon dolar

16. John Cena - 23 milyon dolar

15. Matt Damon - 23 milyon dolar

14. Mark Wahlberg - 23 milyon dolar

13. Jason Statham - 24 milyon dolar

12. Channing Tatum - 24 milyon dolar

11. Mariska Hargitay - 25 milyon dolar