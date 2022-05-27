Hologram konser verecek ABBA grubu 36 yıl sonra bir arada

"BEN BİLE GERÇEK OLDUKLARINI SANIYORUM"

Bu akşam Londra’nın Stratford bölgesinde gerçekleşecek konser öncesi The Sun gazetesine konuşan Ulvaeus, “Bazen çok duygusal oluyor. Canlı müzisyenlerle birlikte sahnede gerçek boyutlu avatarlar görüyorsunuz, kendinizi çimdiklemeniz gerekiyor. Ben bile onların gerçekten orada oldukları hissine kapılıyorum” demişti.

Ulvaeus ayrıca, “ABBA’nın artık daha fazla birlikte müzik yapacağını düşünmüyorum. Bu kesinlikle bizim son albümümüz oldu” diye konuşmuştu.