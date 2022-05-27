Hologram konser verecek ABBA grubu 36 yıl sonra bir arada

Haberler - ntv.com.tr | 27.05.2022 - 11:57
1972 ve 1982 yılları arasında etkin olan İsveçli pop müzik grubu ABBA, 40 yıl sonra ilk albümleri ‘Voyage’ı geçen yıl çıkararak son kez ortak bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı.
ABBA’nın avatar konser serisi bugün Londra'da kendileri için özel olarak kurulan Queen Elizabeth Olympic Park'taki ABBA Arena’da düzenlenecek.
Sahnede canlı performans olarak değil hologram, yani dijital avatar (grafik çizimleri) olarak konser verecek grup neredeyse 40 yıl sonra bir araya gelerek birlikte objektiflere poz verdi.
Konser öncesi düzenlenen etkinlikte grup üyeleri Benny Andersson (75), Agnetha Faltskog (72), Anni-Frid Lyngstad (76) ve Björn Ulvaeus'un (77) kırmızı halıda poz verirken objektiflere yansıyan keyifli halleri dikkat çekti.
Etkinlikte Andersson, renkli çiçek desenli uzun ceket, Faltskog-Lyngstad tamamen beyaz renkli kıyafetler ve Ulvaeus da koyu renk takım elbise tercih etti.
Etkinliğe, şarkıcı Kylie Minogue ve Kate Moss da katıldı. Moss, etkinliğe payetli gri üst, siyah kürk ve pantolon tercih ederken kombinini altın rengi topuklu ayakkabılarıyla tamamladı.
Minogue ise etkinlikte yakası tüylü siyah mini elbise ve platform topuklu ayakkabılarıyla boy gösterdi.
Öte yandan ABBA Voyage konserleri için grubun dört üyesinin gençliğinin avatarları yaratıldı.
Konser serisinde gerçek ABBA üyeleri değil, onların avatarları dijital olarak sahne alacak.
Bu akşam Londra’nın Stratford bölgesinde gerçekleşecek konser öncesi The Sun gazetesine konuşan Ulvaeus, “Bazen çok duygusal oluyor. Canlı müzisyenlerle birlikte sahnede gerçek boyutlu avatarlar görüyorsunuz, kendinizi çimdiklemeniz gerekiyor. Ben bile onların gerçekten orada oldukları hissine kapılıyorum” demişti.
Ulvaeus ayrıca, “ABBA’nın artık daha fazla birlikte müzik yapacağını düşünmüyorum. Bu kesinlikle bizim son albümümüz oldu” diye konuşmuştu.
Avatarlarının sahnede sergileyecekleri performans için şarkı seçiminde zorlandıklarını söyleyen Ulvaeus, “Biraz zaman aldı ama sonunda güzel bir dinamik yakaladık. Gerçekten turneye çıksaydık da bunları çalardık” ifadesini kullanmıştı.
Öte yandan hologramlar yaratılırken aylarca çalışılarak müzisyenlerin "her şekilde her şeyi ve her hareketini" taramak için hareket yakalama teknolojisini kullanıldı.
ABBA’nın avatarlarını Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'ın kurduğu Industrial Light and Magic grubu dizayn etti. Projede 850 kişi çalıştı.