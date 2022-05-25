Hologram konsere hazırlanan ABBA artık birlikte müzik yapmayacağını duyurdu

1972 ve 1982 yılları arasında etkin olan İsveçli pop müzik grubu ABBA, 40 yıl sonra ilk albümleri ‘Voyage’ı geçen yıl çıkarmıştı. Grup, dijital avatarlarıyle (grafik çizimleri) Londra'daki ABBA Voyage konserine hazırlanırken, bunun 'son' ortak çalışmaları olacağını açıkladı.

ABBA Voyage konserleri için grubun dört üyesinin gençliğinin avatarları yaratıldı. Konserler, Londra'daki özel olarak inşa edilmiş bir arenada verilecek. Konser serisinde gerçek ABBA üyeleri değil, onların avatarları dijital olarak sahne alacak.