Hologram konsere hazırlanan ABBA artık birlikte müzik yapmayacağını duyurdu

Hologramlar yaratılırken aylarca çalışılarak müzisyenlerin "her şekilde her şeyi ve her hareketini" taramak için hareket yakalama teknolojisini kullanıldı. ABBA’nın avatarlarını Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'ın kurduğu Industrial Light and Magic grubu dizayn etti. Projede 850 kişi çalıştı.