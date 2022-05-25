Hologram konsere hazırlanan ABBA artık birlikte müzik yapmayacağını duyurdu

Haberler - ntv.com.tr | 25.05.2022 - 10:30
1972 ve 1982 yılları arasında etkin olan İsveçli pop müzik grubu ABBA, 40 yıl sonra ilk albümleri ‘Voyage’ı geçen yıl çıkarmıştı. Grup, dijital avatarlarıyle (grafik çizimleri) Londra'daki ABBA Voyage konserine hazırlanırken, bunun 'son' ortak çalışmaları olacağını açıkladı.
ABBA Voyage konserleri için grubun dört üyesinin gençliğinin avatarları yaratıldı. Konserler, Londra'daki özel olarak inşa edilmiş bir arenada verilecek. Konser serisinde gerçek ABBA üyeleri değil, onların avatarları dijital olarak sahne alacak.
27 Mayıs’ta Londra’nın Stratford bölgesindeki konser öncesi The Sun gazetesine konuşan 77 yaşındaki Björn Ulvaeus, “Bazen çok duygusal oluyor. Canlı müzisyenlerle birlikte sahnede gerçek boyutlu avatarlar görüyorsunuz, kendinizi çimdiklemeniz gerekiyor. Ben bile onların gerçekten orada oldukları hissine kapılıyorum” diye konuştu. Ulvaeus ayrıca, “ABBA’nın artık daha fazla birlikte müzik yapacağını düşünmüyorum. Bu kesinlikle bizim son albümümüz oldu” dedi.
Avatarlarının sahnede sergileyecekleri performans için şarkı seçiminde zorlandıklarını söyleyen Ulvaeus, “Biraz zaman aldı ama sonunda güzel bir dinamik yakaladık. Gerçekten turneye çıksaydık da bunları çalardık” ifadesini kullandı.
ABBA’nın avatar konser serisi, Londra’daki Queen Elizabeth Olympic Park’ta kurulan ABBA Arena’da düzenlenecek. Merakla beklenen gösteri öncesi ABBA, konserde sahne alacak dijital görünümlerini sergiledi.
Hologramlar yaratılırken aylarca çalışılarak müzisyenlerin "her şekilde her şeyi ve her hareketini" taramak için hareket yakalama teknolojisini kullanıldı. ABBA’nın avatarlarını Star Wars'un yaratıcısı George Lucas'ın kurduğu Industrial Light and Magic grubu dizayn etti. Projede 850 kişi çalıştı.
Abba, 1974'te Waterloo ile Eurovision'u kazandıktan sonra 1970'lerde ve 1980'lerin başında birçok şarkıları dünyanın çoğu bölgesinde hit oldu. Waterloo ile 1974'teki yarışmada birinciliği elde eden İsveçli grubun şarkısı, 2005 yılında Eurovision tarihinin en iyisi seçildi.
Grubun 1992'de çıkan ABBA Gold adlı albümü 2008'de İngiltere'de yeniden müzik listelerinin başına oturdu.
Neredeyse müzikleri kadar kıyafetleriyle de ünlü olan grup, 1982'de yollarını ayırmasına rağmen 50 yılda 400 milyondan fazla albüm satışı elde etti.