Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot

Haberler | 30.04.2022 - 10:26 - Son Güncelleme : 30.04.2022 - 10:29
Gal Gadot, 30 Nisan 1985'te İsrail'de hayata gözlerini açtı. Annesi öğretmen, babası ise mühendisti.
Büyürken, koreograf olmak istemesine rağmen rotasını değiştirip hukuka yöneldi.
2004 yılında İsrail Güzeli seçildi. 2004 yılında Miss Universe'de İsrail'i temsil etti.
2008 yılından itibaren modellik yaptı. İsrail'in en büyük giyim firması Castro'nun önemli modellerinden biri oldu. Ayrıca Captain Morgan, Vine Vera ve Jaguar'ın uluslararası kampanyalarında boy gösterdi. Cosmopolitan, Bride Magazine ve FHM'de kapak kızı oldu.
Yarışmadan sonra iki sene İsrail ordusunda zorunlu olan hizmetini yerine getirdi. Sonrasında, üniversitede hukuk okumaya başladı. Okuldayken, "Quantum of Solace"ın yönetmeni mankenlik geçmişini fark etti ve seçmelere katılmasını rica etti.
İlk televizyon macerasına İsrail yapımı bir televizyon şovu olan Bubot ile atıldı.
Hollywood kariyeri, Hızlı ve Öfkeli'de Gisele rolünü almasıyla başladı. Wonder Woman rolüyle ise dünya çapında tanınan bir yıldız oldu.
2008 yılında Yaron Versano ile evlenen ünlü oyuncu, üç kız çocuğu annesi. Gadot, üçüncvü çocuğunu geçen yaz dünyaya getirdi.
İşte 37 yaşındaki Hollywood yıldızının kariyerinden kareler...
75. Altın Küre Ödülleri (2018)
2008
The Beautiful Life: TBL (2009)
Hızlı ve Öfkeli (2009)
Chris Pine ve Gal Gadot / Wonder Woman (2017)
Hızslı ve Öfkeli 6 (2013)
Hızlı ve Öfkeli 5 (2011)
Gal Gadot / Hızlı ve Öfkeli 5 (2011)
Jon Hamm ve Gal Gadot / Keeping Up with the Joneses (2016)
The Last Witch Hunter (2015)
74. Altın Küre Ödülleri (2017)
Jeremy Irons, Jesse Eisenberg ve Gal Gadot
Keeping Up with the Joneses galası (2016)
Connie Nielsen ve Gal Gadot / Wonder Woman (2017)
Gal Gadot /Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
Criminal galası (2016)
Chiwetel Ejiofor ve Gal Gadot - Triple 9 (2016)
Batman v Superman: Dawn of Justice galası (2016)
Ben Affleck ve Gal Gadot / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
Gal Gadot / Criminal (2016)
Jon Hamm ve Gal Gadot / Keeping Up with the Joneses (2016)
Gal Gadot /Wonder Woman (2017)
Gal Gadot / Justice League (2017)
Gal Gadot ve Amber Heard (2017)
Gal Gadot /Oscar Ödül Töreni (2018)
Gal Gadot / Oscar etkinliği (2018)
2019 Met Gala
Gal Gadot / Wonder Woman 1984 (2020)
Armie Hammer ve Gal Gadot - Nil'de Ölüm (2021)