Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot

Haberler | 30.04.2022 - 10:26 - Son Güncelleme : 30.04.2022 - 10:29

Koreograf olmak istemesine rağmen 2004 yılında İsrail Güzeli seçilmesiyle hayatı değişen Gal Gadot kariyerine modellik ile başladı, ünlü bir Hollywood yıldızına dönüştü. Sinemadaki güçlü kadın rolünün temsilcileri arasında gösterilen ve son yılların en çok kazanan oyuncuları arasında olan Gal Gadot, bugün 37. doğum gününü kutluyor. İşte 37. yaşına özen Gal Gadot'un filmlerinden ve kırmızı halı görünümlerinde öne çıkan fotoğraflar ve hakkında merak edilenler...

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 1

Gal Gadot, 30 Nisan 1985'te İsrail'de hayata gözlerini açtı. Annesi öğretmen, babası ise mühendisti.

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 2

Büyürken, koreograf olmak istemesine rağmen rotasını değiştirip hukuka yöneldi.

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 3

2004 yılında İsrail Güzeli seçildi. 2004 yılında Miss Universe'de İsrail'i temsil etti.

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 4

2008 yılından itibaren modellik yaptı. İsrail'in en büyük giyim firması Castro'nun önemli modellerinden biri oldu. Ayrıca Captain Morgan, Vine Vera ve Jaguar'ın uluslararası kampanyalarında boy gösterdi. Cosmopolitan, Bride Magazine ve FHM'de kapak kızı oldu.

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 5

Yarışmadan sonra iki sene İsrail ordusunda zorunlu olan hizmetini yerine getirdi.  Sonrasında, üniversitede hukuk okumaya başladı. Okuldayken, "Quantum of Solace"ın yönetmeni mankenlik geçmişini fark etti ve seçmelere katılmasını rica etti.

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 6

İlk televizyon macerasına İsrail yapımı bir televizyon şovu olan Bubot ile atıldı.

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 7

Hollywood kariyeri, Hızlı ve Öfkeli'de Gisele rolünü almasıyla başladı. Wonder Woman rolüyle ise dünya çapında tanınan bir yıldız oldu.

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 8

2008 yılında Yaron Versano ile evlenen ünlü oyuncu, üç kız çocuğu annesi. Gadot, üçüncvü çocuğunu geçen yaz dünyaya getirdi.

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 9

İşte 37 yaşındaki Hollywood yıldızının kariyerinden kareler...

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 10

75. Altın Küre Ödülleri (2018)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 11

2008

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 12

The Beautiful Life: TBL (2009)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 13

Hızlı ve Öfkeli (2009)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 14


Chris Pine ve Gal Gadot / Wonder Woman (2017)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 15

Hızslı ve Öfkeli 6 (2013)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 16

Hızlı ve Öfkeli 5 (2011)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 17

Gal Gadot / Hızlı ve Öfkeli 5 (2011)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 18

Jon Hamm ve Gal Gadot / Keeping Up with the Joneses (2016)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 19

The Last Witch Hunter (2015)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 20

74. Altın Küre Ödülleri (2017)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 21

Jeremy Irons, Jesse Eisenberg ve Gal Gadot

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 22

Keeping Up with the Joneses galası (2016)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 23

Connie Nielsen ve Gal Gadot / Wonder Woman (2017)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 24

Gal Gadot /Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)



Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 25

Criminal galası (2016)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 26


Chiwetel Ejiofor ve Gal Gadot - Triple 9 (2016)


Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 27

Batman v Superman: Dawn of Justice galası (2016)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 28

Ben Affleck ve Gal Gadot / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 29

Gal Gadot / Criminal (2016)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 30


Jon Hamm  ve Gal Gadot / Keeping Up with the Joneses (2016)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 31

Gal Gadot /Wonder Woman (2017)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 32

Gal Gadot / Justice League (2017)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 33

Gal Gadot ve Amber Heard (2017)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 34

Gal Gadot /Oscar Ödül Töreni (2018)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 35

Gal Gadot / Oscar etkinliği (2018)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 36

2019 Met Gala 

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 37

 Gal Gadot / Wonder Woman 1984 (2020)

Hukuk sınıfından Hollywood yıldızlığına Gal Gadot - 38

Armie Hammer ve Gal Gadot - Nil'de Ölüm (2021)

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER