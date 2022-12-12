Hüzün Üçgeni Avrupa'dan 4 ödülle döndü

Geçen yıl da Boşnak yönetmen Jasmila Zbanic'in yönettiği "Quo Vadis, Aida?", Avrupa Film Ödülleri'nde "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazanmıştı.

Hüzün Üçgen'inin aldığı ödülleri sosyal medya hesabından kutlayan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni', Avrupa'nın Oscar'ları olarak bilinen Avrupa Film Ödülleri'nde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senarist ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Böylece filmlerimiz iki yıl üst üste Avrupa'nın en iyisi oldu. Film ekibini kutluyorum" dedi.