Hüzün Üçgeni Avrupa'dan 4 ödülle döndü

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.

Avrupa Film Ödülleri'nde ayrıca "Dünya Sinemasına Avrupalı Katkı" ödülü, Filistinli yönetmen Elia Suleiman'a verildi. Elia Suleiman'ın son filmi TRT ortak yapımı "It Must Be Heaven", 2019 yılında Cannes Film Festivali'nde yarışmış, "Özel Mansiyon" ve "FIPRESCI" ödüllerine değer görülmüştü.