İbrahim Paşa Sarayı'nın altında 15 asırlık mahzen bulundu
İbrahim Paşa Sarayı'nın altında 15 asır öncesine ait Bizans döneminde sarnıç, Osmanlı döneminde mahzen olarak kullanılan bir yapı bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, asırlar öncesine ait yapı için çalışmalarını sürdürüyor.
Sultanahmet'te bulunan İbrahim Paşa Sarayı, Osmanlı zamanında sultan düğünlerinin, şehzade sünnetlerinin görkemli törenlerine ev sahipliği yaparak bügün Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılıyor.
Bu tarihi yapının, Pargalı İbrahim Paşa ile Kanuni Sultan Süleyman’ın kız kardeşi Hatice Sultan ile birlikte yaşadığı saray olduğu düşünülüyor.