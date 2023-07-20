İbrahim Paşa Sarayı'nın altında 15 asırlık mahzen bulundu

Sultan sarayları dışında günümüze ulaşılabilen tek özel saray İbrahim Paşa Sarayı, yüzyıllar boyunca çoğunlukla devlet konutu olarak kullanıldı.

Paşalara, onların eşi hanım sultanlara tahsis edildi. Bir süre de misafirhane olarak elçilere hizmet verdi. 1983’ten bu yana Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor.