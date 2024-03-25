İddialar bitmiyor! Prenses Kate hangi tür kansere yakalanadı?
Galler Prensesi Kate ile ilgili sorular gündemden düşmüyor. Kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı videonun ardından durması beklenen spekülasyonlar videonun yapay zeka olduğu iddiaları ile devam etti. Kanser türünü açıklamayan Galler Prensesin hangi kanser türüne yakalandığına yönelik de çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Kral Charles gibi Prenses'in de ne tür bir kansere yakalandığı ya da hastalığın seyri bilinmiyor. New York Times gazetesine göre Prenses'in kanser teşhisi Kraliyet Ailesi'ni daha da belirsiz bir duruma sokmuş durumda.