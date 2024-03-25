İddialar bitmiyor! Prenses Kate hangi tür kansere yakalanadı?

Galler Prensesi Kate ile ilgili sorular gündemden düşmüyor. Kanser tedavisi gördüğünü açıkladığı videonun ardından durması beklenen spekülasyonlar videonun yapay zeka olduğu iddiaları ile devam etti. Kanser türünü açıklamayan Galler Prensesin hangi kanser türüne yakalandığına yönelik de çeşitli iddialar ortaya atıldı.

İddialar bitmiyor! Prenses Kate hangi tür kansere yakalanadı? - 1

Kral Charles gibi Prenses'in de ne tür bir kansere yakalandığı ya da hastalığın seyri bilinmiyor. New York Times gazetesine göre Prenses'in kanser teşhisi Kraliyet Ailesi'ni daha da belirsiz bir duruma sokmuş durumda.

N-LIFE HABERLERİ

İddialar bitmiyor! Prenses Kate hangi tür kansere yakalanadı? - 2

Fox News'se önde gelen onkologların konuya ilişkin teorilerini yazdı. Buna göre Prenses Kate'in ameliyat ile alınmış bir erken kolon kanserine veya şans eseri bulunmuş yumurtalık, rahim veya rahim ağzı kanserine yakalanmış olması ihtimal dahilinde.

İddialar bitmiyor! Prenses Kate hangi tür kansere yakalanadı? - 3

Önceki yıllarda Prenses Kate'in sindirim sisteminin iç yüzeyini etkileyen bir bağırsak hastalığı olduğu açıklanmıştı. Uzmanlar bunun kolon ya da bağırsak kanseri risklerini arttırdığını dile getirdi.

İddialar bitmiyor! Prenses Kate hangi tür kansere yakalanadı? - 4

Sosyal medyada iddiaların ardı arkası kesilmese de Kensington Sarayı'nın sözcüsü hastalığın duyurulmasından bu yana çiftin büyük destek mesajları aldığını söyledi.

İddialar bitmiyor! Prenses Kate hangi tür kansere yakalanadı? - 5

Kraliyet görevlerinden feragat eden Prens Harry ve eşi Meghan Markle da mesaj yayımlayanlar arasındaydı. Ancak Amerikan New York Post gazetesi, Prens Harry ile eşinin, Kate'in hastalığını dünyanın geri kalanıyla aynı anda öğrendiğini yazdı.

İddialar bitmiyor! Prenses Kate hangi tür kansere yakalanadı? - 6

Kraliyete yakınlığıyla bilinen İngiliz The Sun gazetesiyse, Prenses Kate ve veliaht prens William'ın güven sorunu yaşadıkları için Harry ile Meghan'a kanserden bahsetmediğini belirtti.

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