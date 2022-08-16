Idris Elba James Bond rolünü reddetti (İkonik rolleri geri çeviren oyuncular)

Uzun zamandır adı yeni ‘James Bond’ olarak geçen Idris Elba, bu ikonik rolü elinin tersiyle itti. Daniel Craig’in beş kez üstlendiği ve artık veda ettiği rol için Bond serisinin yapımcısı Barbara Broccoli 49 yaşındaki Elba’yı istedi, ancak oyuncuya yakın kaynaklara göre Elba başka yaratıcı işlerle ilgilenmek istediği için rolü kabul etmedi.