II. Bayezid Külliyesi "yaşayan müze" konseptiyle ziyaretçilerini ağırladı

Osmanlı'ya yüzyıla yakın payitahtlık yapmış Edirne'de bulunan II. Bayezid Külliyesi, "yaşayan müze" konseptiyle ziyaretçilerine o dönemin eğitim, sağlık ve sosyal yaşamından izler yansıtıyor.
Sultan II. Bayezid tarafından 1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane ve imarethane olarak kullanılan külliye, günümüzde Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde "Sağlık Müzesi" ve "İmaret Müzesi" olarak hizmet veriyor.
"Yaşayan müze" konseptinin uygulandığı külliyedeki Sağlık Müzesi'nde Osmanlı'nın tıp eğitimi ve sağlık alanında yapılan çalışmaları anlatılıyor. Akıl hastalarının su, müzik sesi, koku ve uğraş ile tedavi edildiği Darüşşifa bölümü, Osmanlı tıbbının bu alandaki öncü çalışmalarını yansıtıyor. Külliyedeki tıp medresesi bölümünde öğrencilerin sosyal yaşamı ve verilen eğitim canlandırılıyor.
Külliyenin mutfak bölümünde kurulu İmaret Müzesi'nde, Osmanlı dönemindeki sosyal dayanışma ve yardımlaşma anlatılıyor.
İmaret geleneğinin canlandırıldığı müzede, bal mumu heykeller ve eski mutfak gereçleriyle ziyaretçiler Osmanlının mutfak kültürünü görme fırsatı buluyor. Müzede haftanın belli günlerinde hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek de dağıtılıyor.
Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi Müdürü TÜ Öğretim Görevlisi Ruhi Pehlivancık, AA muhabirine, 15. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen külliyenin Osmanlı toplumunun eğitim, sağlık, konaklama ve yeme içme ihtiyacına cevap veren bir yapıda olduğunu söyledi.
Zaman içinde eskiyen tarihi yapının 1984 yılında Trakya Üniversitesine tahsis edilmesiyle yeniden hayat bulduğunu anlatan Pehlivancık, "Eğitim faaliyetlerinin ardından 1997 yılında ilk olarak Darüşşifa bölümünde 'yaşayan müze' konseptiyle ilk müzecilik faaliyetleri başlatıldı. 2008 yılında medrese birimi, 2020 yılında da imaret birimleri düzenlenerek ziyarete açıldı" dedi.
Pehlivancık, külliyenin her yönüyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çektiğini ifade etti.
Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi'nin yanı sıra külliyede yer alan Şerbet Evi'nde geleneksel tariflerle hazırlanan Osmanlı şerbetlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirten Pehlivancık, külliyeyi gezenlerin tarihi yapıyı en güzel şekilde hissettiklerini dile getirdi.
İşte "Yaşayan müze" konseptiyle ziyaretçilerini ağırlayan II. Bayezid Külliyesi'nden kareler...