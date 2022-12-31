II. Bayezid Külliyesi "yaşayan müze" konseptiyle ziyaretçilerini ağırladı

"Yaşayan müze" konseptinin uygulandığı külliyedeki Sağlık Müzesi'nde Osmanlı'nın tıp eğitimi ve sağlık alanında yapılan çalışmaları anlatılıyor. Akıl hastalarının su, müzik sesi, koku ve uğraş ile tedavi edildiği Darüşşifa bölümü, Osmanlı tıbbının bu alandaki öncü çalışmalarını yansıtıyor. Külliyedeki tıp medresesi bölümünde öğrencilerin sosyal yaşamı ve verilen eğitim canlandırılıyor.