İki iklim aktivisti ellerini Avusturalya'daki Picasso tablosuna yapıştırdı

Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı) adlı çevre örgütü üyesi iki aktivist, Avusturalya Melbourne'de ellerini bir Picasso tablosuna yapıştırdı.
49 yaşındaki bir kadın ve 59 yaşındaki bir adam "İklim Kaosu= Savaş ve Kıtlık" yazan bir pankartın yanında durdu ve ellerini Picasso’nun ‘Kore’de Katliam’ adlı tablosuna yapıştırdı.
Twitter’dan açıklama yapan grup, eylemlerinin hiçbir sanat eserine zarar vermediğini paylaştı.
Doğa bilimci David Attenborough'dan alıntı yapan grup, "'Mevcut yolumuza devam edersek, bize güvenliğimizi sağlayan her şeyin çöküşüyle karşı karşıya kalacağız” dedi.
Victoria polisi, protestocuların 12:40 civarında galeriye giriş yaptığını söyledi.
Picasso tablosuna ellerini yapıştıran kişilerin bu eylemlerinden dolayı tutuklandığı biliniyor.
Extinction Rebellion savunucuları geçtiğimiz yıl Avustralya bayrağını parlamento binasının önünde yaktığı protesto gösterisiyle gündeme gelmişti.