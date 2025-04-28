İkinci Dünya Savaşı'nda batan geminin maketini yaptı: 84 yıldır su altında

GELECEK NESİLLERE MİRAS

Yaptığı maketleri Antalya'da sergilemek ve bir su altı müzesine bağışlamak istediğini belirten Erdön, "Antalya'nın su altı tarihine ışık tutacak bir çalışma olsun istedim. Bu batık sadece bir gemi değil, Antalya'nın savaş dışı kalmasına rağmen yaşadığı bir anıdır. Gençler tarihimizi bilsin, gelecek nesillere kalsın istiyorum" dedi.