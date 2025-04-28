İkinci Dünya Savaşı'nda batan geminin maketini yaptı: 84 yıldır su altında
Antalya Kaleiçi açıklarında 1941 yılında batan Fransız bandıralı 'Saint Didier' gemisinin maketini yapan dalış eğitmeni Hakan Erdön (62), "Gençler tarihimizi bilsin, gelecek nesillere kalsın istiyorum" dedi.
Antalyalı su altı eğitmeni ve rehber Hakan Erdön, İkinci Dünya Savaşı sırasında Antalya Kaleiçi açıklarında İngiliz savaş uçakları tarafından batırılan Fransız bandıralı Saint Didier adlı geminin maketini yaptı. 1989 yılında ilk kez batığa daldığını belirten Erdön, geminin 4 Temmuz 1941 tarihinde Kaleiçi Limanı'nın 500 metre açığında battığını söyledi. Batıkta bulunan 280 mürettebattan 275'inin kurtarıldığını, 5'inin yaşamını yitirdiğini belirten Erdön, olayın Antalya tarihine iz bırakan trajik bir anı olduğunu vurguladı.