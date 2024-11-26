İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında
New York'ta düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Usta oyuncu Haluk Bilginer, ikinci kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmişti. Bilginer, bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında boy gösterdi. İşte kazananlar...
2019'da Emmy ödülü kazanan Haluk Bilginer, ikinci kez Emmy'ye aday gösterildi. Uluslararası Emmy Ödülleri‘nde Bilginer, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ülkemizi temsil etti.
Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, 21 ülkeden 56 Aday 14 kategoride yarıştı. Ödüller, 25 Kasım'da New York'ta sahiplerini buldu.