İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında

New York'ta düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Usta oyuncu Haluk Bilginer, ikinci kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmişti. Bilginer, bu yıl 52'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında boy gösterdi. İşte kazananlar...

İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında - 1

2019'da Emmy ödülü kazanan Haluk Bilginer, ikinci kez Emmy'ye aday gösterildi. Uluslararası Emmy Ödülleri‘nde Bilginer,  En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ülkemizi temsil etti.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, 21 ülkeden 56 Aday 14 kategoride yarıştı. Ödüller, 25 Kasım'da New York'ta sahiplerini buldu.

N-LIFE HABERLERİ

İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında - 2

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen usta oyuncu, Emmy Ödülleri'nin kırmızı halısında boy gösterdi.

İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında - 3

İNGİLİZ OYUNCU ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Bilginer'in yarıştığı kategoride Julio Andrade, Laurent Lafitte ve Timothy Spall yer aldı. Ödülü kazanan isim ise "The Sixth Commandment” adlı yapımdaki rolüyle İngiliz oyuncu Timothy Spall oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü "Hunger"daki performansıyla Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying kazandı.

En İyi Komedi Dizisi ödülü División Palermo'nun olurken En İyi Drama Dizisi, Drops of God oldu.

İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında - 4

FESTİVALE KATILDI

52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali, 23-24 Kasım tarihlerinde New York'ta düzenlendi.

Festival, geleneksel olarak Uluslararası Emmy Ödülleri'nden önceki hafta sonu gerçekleşiyor ve aday gösterilenler bu geniş kapsamlı etkinlikte bir araya geliyor.

İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında - 5

Haluk Bilginer, Emmy Ödülleri kapsamında düzenlenen basın toplantısına katılmıştı.

Uluslararası Emmy Ödülleri'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan kareler büyük ilgi gördü.

İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında - 6

EMMY ÖDÜLÜ KAZANDI

Bilginer, 2019 yılında puhutv'de yayınlanan Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştı.

İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında - 7

"ŞAHSİYET "İLE YİNE ADAY GÖSTERİLDİ

Bilginer, bu kez de Şahsiyet dizisinin ikinci sezonundaki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilldi.

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