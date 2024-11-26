İkinci kez aday gösterilen Haluk Bilginer Emmy Ödülleri kırmızı halısında

İNGİLİZ OYUNCU ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Bilginer'in yarıştığı kategoride Julio Andrade, Laurent Lafitte ve Timothy Spall yer aldı. Ödülü kazanan isim ise "The Sixth Commandment” adlı yapımdaki rolüyle İngiliz oyuncu Timothy Spall oldu.

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü "Hunger"daki performansıyla Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying kazandı.

En İyi Komedi Dizisi ödülü División Palermo'nun olurken En İyi Drama Dizisi, Drops of God oldu.