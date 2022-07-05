İklim protestocuları kendilerini tabloya yapıştırdı

"YİYECEK YOKKEN SANAT NE İŞE YARAR!"

“Hükümetimiz bizi korumak için demokratik yetkilerini yerine getirmiyor” diyen protestocu, “Sanat önemlidir. Gelecek nesiller görsün diye yapılmalı ama yiyecek yokken sanat ne işe yarar! Su yokken sanat ne işe yarar! Milyarlarca insan acı çekerken sanat ne işe yarar!” ifadesini kullandı.