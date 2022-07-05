İklim protestocuları kendilerini tabloya yapıştırdı

Haberler - ntv.com.tr | 05.07.2022 - 10:22 - Son Güncelleme : 05.07.2022 - 10:34
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri (National Gallery), sıra dışı bir protesto gösterisine sahne oldu. İklim değişikliğini protesto etmek isteyen iki kişi, ellerini müzedeki 19. yüzyıl tablosunun çerçevesine yapıştırarak gösteri yaptı.
İngiltere’nin Brighton şehrinden Londra’ya giden 22 yaşındaki müzik öğrencisi Eben Lazarus ile 23 yaşındaki psikoloji öğrencisi Hannah Hunt, kendilerini John Constable’in ‘The Hay Wain’ adlı tablosuna yapıştırarak müze ziyaretçilerini şoke etti.
Her iki protestocunun da üzerlerinde beyaz tişört vardı ve tişörtlerinde “Petrolü Durdurun” (Just Stop Oil) yazısı dikkat çekti. İkili, Just Stop Oil (JSO) adlı iklim değişikliği karşıtı kuruluşun temsilciliğini üstlendikleri anlaşıldı.
Protestocular, ip bariyeri aşarak tablonun üzerine, gelecekte manzaranın nasıl görüneceğine dair kendi 'kıyamet vizyonu' görsellerini yerleştirdiler.
Protesto eylemi, müzeyi gezen turistlerin ve okul gezisine çıkan bir sınıfın öğrencilerinin, tablonun asılı olduğu odadan tahliye edilmesini zorunlu kıldı.
Eylemin videosu, JSO’nun resmi hesabından ve internet sayfasından paylaşıldı.
Videoda, protestoculardan biri ziyaretçilere, "Sanat alanında çalışmak istiyorum, onları rahatsız etmek istemiyorum. Ancak içinde bulunduğumuz durum, hızla sürüklendiğimiz medeniyet çöküşünü önlemek için şiddete başvurmadan mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.
Protestocu ayrıca, “10 ve 12 yaşlarında kardeşlerim var ve onların sesleri duyulmazken seyirci kalmayı, acılarla dolu bir geleceğe mahkum edilmelerine izin vermeyi reddediyorum” diye seslendi.
“Hükümetimiz bizi korumak için demokratik yetkilerini yerine getirmiyor” diyen protestocu, “Sanat önemlidir. Gelecek nesiller görsün diye yapılmalı ama yiyecek yokken sanat ne işe yarar! Su yokken sanat ne işe yarar! Milyarlarca insan acı çekerken sanat ne işe yarar!” ifadesini kullandı.
Önceki gün de Britanya Grand Prix yarışında JSO adına beş kişi eylem yapmıştı.
Geçen hafta da bir grup aktivist, Glasgow, Manchester ve Londra’da, aralarında Van Gogh’un tablosu da dahil çeşitli sanat eserlerine kendilerini yapıştırarak protesto düzenlemişti.