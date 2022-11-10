İklim aktivistleri Andy Warhol’un tablosunu hedef aldı

İklim aktivistleri, Avustralya hükümetinin petrol, gaz ve kömür endüstrilerine verdiği desteği kesmesi için talepte bulundu.

Aktivist Bonnie Cassen, Warhol'un sanat eserinin “çılgına dönen tüketim kültürünü” yansıttığını belirtti. Cassen, “Şimdi kapitalizm çıldırmış durumda. Aileler çocukları için ilaç ve yiyecek arasında seçim yapmak zorunda kalırken, fosil yakıt şirketleri rekor karlar elde ediyor. Yine de hükümetimiz fosil yakıt endüstrisine dakikada 22 bin dolar sübvansiyon veriyor” ifadelerini kullandı.