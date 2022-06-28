İkonik rolleri redderek kariyerinin en büyük fırsatını kaçıran Hollywood ünlüleri

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 10:59 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 11:00
Being the Ricardos filmi için Cate Blanchett veya Nicole Kidman düşünülmüştü. İki Avusturalyalı oyuncunun karşı karşıya geldiği Lucille Ball rolü sonuç olarak Kidman’a gitti. Kidman bu rolüyle, 2022 Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
2016 yılına damgasını vuran La La Land filmini reddeden İngiliz oyuncu Emma Watson, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü Emma Stone’a kaptırdı. Aynı yıl ‘Güzel ve Çirkin’de rol alan oyuncu, Stone’a Oscar kazandıran bu rolü reddetmek zorunda kalmıştı.
Romantik türündeki filmlerle bilinen ABD’li oyuncu Rachel McAdams, Şeytan Marka Giyer filmindeki Andy rolünü ‘üç kere’ reddetmişti. The Notebook ve Mean Girls filmlerinden sonra popüler film türlerinden uzaklaşmak istediğini belirten oyuncunun rolü Anne Hathaway’in oldu. Film, Oscar Ödülleri’nde iki adaylık kazandı.
Top Gun filmindeki Pete ‘Maveric’ Mitchell rolü ilk olarak şu sıralar Stranger Things dizisinde yer alan Matthew Modine’ye teklif edilse de rol, Tom Cruise’un oldu. 1986 yılında büyük bir fenomen haline gelen Top Gun, birçok ödülde adaylık kazanırken 2022 yılında gelen devam filmiyle gişede büyük başarı yakaladı.
Saturday Night Live ile tanınan Maya Rudolph’a, Killing Eve filminde Eve rolünü oynaması için teklif götürülmüştü. Ancak o sırada Avrupa’da yaşamasını gerektiren bu rolü reddetmek zorunda kalan oyuncu yerine Sandra Oh seçildi. Oyuncu 2019 Altın Küre Ödülleri’nde televizyon kategorisinde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.
Ünlü Çinli oyuncu Jackie Chan’e, Everything Everywhere All at Once filminde rol alması için teklif götürülse de Chan rolü kabul etmedi. Michelle Yeoh’ün devraldığı film, 80 milyon dolar ile yüksek bir gişe başarısı sağlarken eleştirmenlerden iyi yorumlar aldı.
90’ların ünlü dizisi Friends’deki Rachel rolü ilk olarak Courteney Cox’a teklif edilmişti. Ancak kendini Monica karakterine daha yakın hisseden oyuncu, Rachel rolünü Jennifer Aniston’a kaptırdı. Aniston, bu rol ile Emmy Ödülü kazandı.
ABD’li oyuncu Matthew Broderick, Breaking Bad’deki Walter White rolünü Bryan Cranston’a kaptırdı. Cranston, fenomen haline gelen bu rol ile Emmy Ödülleri’nde 4 kere ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü kazandı.
Julia Roberts, Kör Nokta filmindeki Leighh Anne rolüne hayır diyerek rolün Sandra Bullock’a gitmesine neden olmuştu. Bullock, 2010 Oscar Ödülleri’nde ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.
Kariyeri boyunca pek çok kült filmde rol alan Denzel Washington, Michael Clayton filmindeki başrolü George Clooney'e kaptırdığı için pişman olduğunu birçok kez dile getirmişti. Film, Oscar'da birçok dalda aday oldu.