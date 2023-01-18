İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri

Halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor. Orta Asya'dan Arap coğrafyasına, Çin'den Yunanistan'a pek çok kültürde, yılın neredeyse aynı günleri, cemrelerin düşerek ya da yükselerek havayı, toprağı ve suyu ısıttığı tarihler olarak kabul ediliyor. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? İşte cemre düşme tarihleri...

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 1

"Ateş", "kor", "köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılıyor.

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 2

CEM DÜŞME TARİHLERİ

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ikincisi 27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 6 Mart günü toprağa düşecek.

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 3

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre düşme tarihleri - 4

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarı çıkaramadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER