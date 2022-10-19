İlk Çin asıllı Hollywood yıldızı Anna May Wong'un yüzü Amerikan parasına basılacak

HAYATI FİLM OLUYOR

Geçtiğimiz Mart ayında Wong'un hayatını konu alacak filmde oyuncuyu canlandıracak ismin Çin asıllı oyuncu Gemma Chan olacağı açıklanmıştı.



Şangay Ekspresi (1932) ve Bağdat Hırsızı (1940) gibi filmleriyle başarılı bir kariyere imza atan Wong'u canlandıracağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Chan, zamanının çok ötesinde bir ikon olduğunu vurgulamıştı.

Filmin senaryosunu Tony ödüllü yazar David Hendy Hwang yazacak.