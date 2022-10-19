İlk Çin asıllı Hollywood yıldızı Anna May Wong'un yüzü Amerikan parasına basılacak

Sessiz sinema döneminin yıldız oyuncularından Anna May Wong’un resmi Amerikan parasına basılacak. İlk Çin asıllı Hollywood yıldızı olan Wong, Amerikan parasında resmi yer alan ilk Asya asıllı oyuncu olacak.
Seçili sektörlerdeki lider kadınları öne çıkaran American Women Quarters Programı paranın nasıl görüneceğine dair bir görsel paylaştı. Amerikan parasına resmi basılacak diğer isimler arasında Maya Angelou, Sally Ride, Wilma Mankiller ve Nina Otero-Warren yer alıyor.
Yapılan açıklamada “Bu ilham veren bozuk para tasarımları, beş inanılmaz kadının hikayesini ve Amerika kültürüne olan katkılarını yansıtıyor” ifadeleri yer aldı.
Sinema sektörünün ilk Çin asıllı Amerikalı oyuncusu olan Wong, 40 yıllık kariyerinde ayrımcılığa karşı güçlü bir duruş sergileyerek Marlene Dietrich, Joan Crawford ve Laurence Olivier gibi Hollywood ikonlarının yanında rol alma şansı elde etti.
Geçtiğimiz Mart ayında Wong'un hayatını konu alacak filmde oyuncuyu canlandıracak ismin Çin asıllı oyuncu Gemma Chan olacağı açıklanmıştı.
Şangay Ekspresi (1932) ve Bağdat Hırsızı (1940) gibi filmleriyle başarılı bir kariyere imza atan Wong'u canlandıracağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Chan, zamanının çok ötesinde bir ikon olduğunu vurgulamıştı.
Filmin senaryosunu Tony ödüllü yazar David Hendy Hwang yazacak.