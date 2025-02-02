İlk kez NTV görüntüledi! Topkapı Sarayı'nda yeni dönem başlıyor

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Topkapı Sarayı'nda yeni bir dönem başlıyor. 10 yıla yakın süredir koruma ve yenileme amacıyla kapalı bulunan Topkapı Sarayı Darphane Binası'nda, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, dört yeni müze açılacak. Topkapı Sarayı'nın eşsiz koleksiyonuyla oluşturulan Porselen Müzesi de onlardan biri... İlk kez NTV'nin görüntülediği o müzeyi, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Sinan Kunter'e anlattı.

İlk kez NTV görüntüledi! Topkapı Sarayı'nda yeni dönem başlıyor - 1

Topkapı Sarayı'ndaki büyük dönüşüm devam ediyor... 

Darphane-i Amire Binası yıllar sonra 4 yeni müzeyle açılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

İlk kez NTV görüntüledi! Topkapı Sarayı'nda yeni dönem başlıyor - 2

İlk kez NTV'nin görüntülediği Porselen Müzesi 4 müzeden biri. 

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Topkapı Sarayı'nda Milli saraylar Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemeyle bir Porselen Müzesi açılacak.

Uzmanlara göre yıllardır sarayın depolarında bulunan eserler, nitelik bakımından dünyanın en zengin koleksiyonu... 

İlk kez NTV görüntüledi! Topkapı Sarayı'nda yeni dönem başlıyor - 3

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, muhabir Sinan Kunter'e müzeyi anlattı.

Yıldız, "Bu koleksiyonda 800 yıllık tarihi bir süreci kapsayan eserlere sahibiz. Özellikle 14. yüzyıldan itibaren Çin'de üretilmiş eserlerin yine Osmanlı Sarayı'nda biriktiğini görüyoruz. Tabii sadece satın alma değil, diplomatik hediyeler yoluyla da koleksiyona önemli katılımlar oluyor. " dedi. 

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İlk kez NTV görüntüledi! Topkapı Sarayı'nda yeni dönem başlıyor - 4

Deprem ve güçledirme çalışmasının yapılarak eşsiz koleksiyon parçalarının koruma altına alındığını belirten Yasin Yıldız, bu eserler için dünyadaki en zengin koleksiyon nitelemesi yapıldığı ifade etti.

İlk kez NTV görüntüledi! Topkapı Sarayı'nda yeni dönem başlıyor - 5

Topkapı Sarayı Porselen Müzesinin bu yıl içinde açılması bekleniyor.

Topkapı Sarayı'nda açılacak Porselen Müzesi'nin Harem Bölümü gibi ayrı bir biletle gezilmesi ve tüm dünyadan ziyaretçi çekmesi bekleniyor. 

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