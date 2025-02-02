İlk kez NTV görüntüledi! Topkapı Sarayı'nda yeni dönem başlıyor
Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Topkapı Sarayı'nda yeni bir dönem başlıyor. 10 yıla yakın süredir koruma ve yenileme amacıyla kapalı bulunan Topkapı Sarayı Darphane Binası'nda, Milli Saraylar Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, dört yeni müze açılacak. Topkapı Sarayı'nın eşsiz koleksiyonuyla oluşturulan Porselen Müzesi de onlardan biri... İlk kez NTV'nin görüntülediği o müzeyi, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, Sinan Kunter'e anlattı.
Topkapı Sarayı'ndaki büyük dönüşüm devam ediyor...
Darphane-i Amire Binası yıllar sonra 4 yeni müzeyle açılıyor.