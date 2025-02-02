İlk kez NTV görüntüledi! Topkapı Sarayı'nda yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, muhabir Sinan Kunter'e müzeyi anlattı.

Yıldız, "Bu koleksiyonda 800 yıllık tarihi bir süreci kapsayan eserlere sahibiz. Özellikle 14. yüzyıldan itibaren Çin'de üretilmiş eserlerin yine Osmanlı Sarayı'nda biriktiğini görüyoruz. Tabii sadece satın alma değil, diplomatik hediyeler yoluyla da koleksiyona önemli katılımlar oluyor. " dedi.

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