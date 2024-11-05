İllegal Hayatlar: Meclis gişenin yeni lideri (1-3 Kasım Türkiye Gişesi)
Mahsun Karaca, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman'ın başrollerini üstlendiği İllegal Hayatlar: Meclis, vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşti. Deniz Enyüksek'in yönetmenliğini üstlendiği 0000 Kilometre filmi ise 66 bin 299 seyirci rakamıyla ikinci sıraya yerleşti. İşte 1-3 Kasım 2024 hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
İşte haftanın en çok izlenen filmleri sıralaması:
10. Gülümse 2 - 4.547
9. Sijjin - 5.816
8. Gelin Takımı - 12.369
7. Pırıl: Sayıların Gizemi - 16.077
6. Elif ve Arkadaşları 2: Perişler - 26.383