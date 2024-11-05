İllegal Hayatlar: Meclis gişenin yeni lideri (1-3 Kasım Türkiye Gişesi)

Mahsun Karaca, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman'ın başrollerini üstlendiği İllegal Hayatlar: Meclis, vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşti. Deniz Enyüksek'in yönetmenliğini üstlendiği 0000 Kilometre filmi ise 66 bin 299 seyirci rakamıyla ikinci sıraya yerleşti. İşte 1-3 Kasım 2024 hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

İllegal Hayatlar: Meclis gişenin yeni lideri (1-3 Kasım Türkiye Gişesi) - 1

İşte haftanın en çok izlenen filmleri sıralaması:

10. Gülümse 2 - 4.547

9. Sijjin - 5.816

8. Gelin Takımı - 12.369

7. Pırıl: Sayıların Gizemi - 16.077

6. Elif ve Arkadaşları 2: Perişler - 26.383

N-LIFE HABERLERİ

İllegal Hayatlar: Meclis gişenin yeni lideri (1-3 Kasım Türkiye Gişesi) - 2

5. Bir Cumhuriyet Şarkısı

29.231

İllegal Hayatlar: Meclis gişenin yeni lideri (1-3 Kasım Türkiye Gişesi) - 3

4. Mustafa

33.151

İllegal Hayatlar: Meclis gişenin yeni lideri (1-3 Kasım Türkiye Gişesi) - 4

3. Venom: Son Dans

64.637

İllegal Hayatlar: Meclis gişenin yeni lideri (1-3 Kasım Türkiye Gişesi) - 5

2. 0000 Kilometre

66.299

İllegal Hayatlar: Meclis gişenin yeni lideri (1-3 Kasım Türkiye Gişesi) - 6

1. İllegal Hayatlar: Meclis

108.380

DAHA FAZLA GÖSTER