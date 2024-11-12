İllegal Hayatlar: Meclis zirvedeki yerini korudu (8-10 Kasım Türkiye Gişesi)
Mahsun Karaca, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman'ın başrollerini üstlendiği İllegal Hayatlar: Meclis, vizyondaki ikinci haftasında zirvedeki yerini korudu. Tom Hardy ve Juno Temple'nin başrollerini paylaştığı Venom: Son Dans filmi 58 bin 210 seyirci rakamıyla ikinci sıraya yerleşti. İşte 8-10 Kasım 2024 hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
İşte haftanın en çok izlenen filmleri sıralaması:
10. Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde - 7.916
9. Çılgın Dersane 5: Updated - 8.787
8. Pırıl: Sayıların Gizemi - 8.912
7. Elif ve Arkadaşları 2: Perişler - 14.810
6. Bir Cumhuriyet Şarkısı - 22.574