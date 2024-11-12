İllegal Hayatlar: Meclis zirvedeki yerini korudu (8-10 Kasım Türkiye Gişesi)

Mahsun Karaca, Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman'ın başrollerini üstlendiği İllegal Hayatlar: Meclis, vizyondaki ikinci haftasında zirvedeki yerini korudu. Tom Hardy ve Juno Temple'nin başrollerini paylaştığı Venom: Son Dans filmi 58 bin 210 seyirci rakamıyla ikinci sıraya yerleşti. İşte 8-10 Kasım 2024 hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

İllegal Hayatlar: Meclis zirvedeki yerini korudu (8-10 Kasım Türkiye Gişesi) - 1

İşte haftanın en çok izlenen filmleri sıralaması:

10. Niko Kuzey Işıklarının Ötesinde - 7.916

9. Çılgın Dersane 5: Updated - 8.787

8. Pırıl: Sayıların Gizemi - 8.912

7. Elif ve Arkadaşları 2: Perişler - 14.810

6. Bir Cumhuriyet Şarkısı - 22.574

N-LIFE HABERLERİ

İllegal Hayatlar: Meclis zirvedeki yerini korudu (8-10 Kasım Türkiye Gişesi) - 2

5. Mustafa

34.662

İllegal Hayatlar: Meclis zirvedeki yerini korudu (8-10 Kasım Türkiye Gişesi) - 3

4. Vahşi Robot

37.558

İllegal Hayatlar: Meclis zirvedeki yerini korudu (8-10 Kasım Türkiye Gişesi) - 4

3. 0000 Kilometre

50.317

İllegal Hayatlar: Meclis zirvedeki yerini korudu (8-10 Kasım Türkiye Gişesi) - 5

2. Venom: Son Dans

58. 210

İllegal Hayatlar: Meclis zirvedeki yerini korudu (8-10 Kasım Türkiye Gişesi) - 6

1. İllegal Hayatlar: Meclis

72.183

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